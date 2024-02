Angola: Le MPLA réaffirme son engagement dans la lutte pour le développement

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a souligné samedi, à Luanda, comme le plus grand défi de son parti pour 2024, le développement socio-économique de l'Angola, en vue du bien-être de ses habitants.

Le leader du parti au pouvoir en Angola, qui s'exprimait lors du lancement de l'agenda politique 2024 de cette formation politique, a défendu une plus grande organisation interne, ainsi que la nécessité de mieux organiser l'économie nationale, seule manière de garantir le développement économique et social.

Selon João Lourenço, il y a une série de mesures à prendre pour atteindre cet objectif, dont l'une, qu'il considère très importante et à réaliser, est la création d'un meilleur environnement des affaires, afin que l'économie puisse être plus forte et être en mesure de produire davantage de biens et de services, tout en offrant un plus grand nombre d'emplois aux Angolais, en particulier aux jeunes.

Il a indiqué qu'il y avait beaucoup de travail à faire en interne, et qu'une attention particulière devait être accordée à la préparation des militants, mais surtout des cadres, face aux défis actuels et futurs, ainsi qu'à la relation du parti avec la société civile.

João Lourenço a souligné que le MPLA travaille et a toujours travaillé pour le bien-être des Angolais.

Pour le Président de la République, on ne peut pas seulement compter sur les militants du MPLA, mais travailler avec tous les citoyens patriotes qui, avec le parti au pouvoir, veulent contribuer à ce que l'Angola surmonte les nombreux défis, quel que soit leur parti.

"Tout au long de l'année, nous pouvons organiser de nombreux rassemblements à différents niveaux dans les capitales provinciales, dans les municipalités, mais si nous ne faisons pas notre travail, d'organisation interne du parti, sachant combien nous sommes, sur qui nous pouvons compter dans les moments cruciaux, cela pourrait nous coûter cher», a-t-il souligné.

João Lourenço a également fait référence à d'autres sujets tels que la division politique administrative, les autorités locales, tout en soulignant la nécessité pour le MPLA d'accorder une attention particulière à la communauté angolaise à l'étranger, d'être plus proche, indépendamment du travail que l'État doit accomplir avec eux.

Réalisé dans la commune de Camama, à Luanda, le meeting politique a également été marqué par un spectacle musical et culturel, qui a été animé par plusieurs groupes et chanteurs de la capitale angolaise, en mettant l'accent sur Dom Caetano, Calabeto, Carlos Lamartine, Zeca Moreno et Yola Semedo.