Congo-Brazzaville: Sommet de Brazzaville sur la Libye - Efforts africains pour la réconciliation nationale entre les belligérants libyens

BRAZZAVILLE — Les travaux de la 10e session du Sommet des chefs d'Etat des pays membres du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, débuteront lundi à Brazzaville en République du Congo, avec la participation de l'Algérie, membre du Comité, pour examiner les pas franchis sur la voie de l'unification des rangs libyens, en prévision de la Conférence nationale inclusive pour la réconciliation nationale, prévue le 28 avril à Syrte (Libye).

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, prendra part aux travaux du Sommet, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu une invitation officielle de son homologue congolais, M. Denis Sassou Nguesso, dont le pays préside le Comité africain de haut niveau.

Le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gakosso, avait affirmé dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui avait accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à qui il avait remis l'invitation, que "le dossier libyen est complexe. Les Algériens sont les mieux placés pour le savoir. L'Algérie est une puissance centrale dans la région avec l'une des frontières les plus longues avec ce pays".

Ce sommet "crucial" verra la participation de chefs des Etats voisins de la Libye ou leurs représentants, de délégations de plusieurs organisations et pays influents pour le dossier libyen, ainsi que d'acteurs libyens dont le Conseil présidentiel libyen, le Gouvernement d'union nationale et la Chambre des représentants.

Ces derniers mois, la Libye a été le théâtre d'un mouvement politique sans précédent, reflété par des réunions préparatoires marathoniennes considérées comme la pierre angulaire à même de garantir la tenue de la Conférence unificatrice prévue à la fin du mois d'avril, de laquelle découlera "une Charte nationale" traitant des questions juridiques, constitutionnelles et exécutives.

Partant du principe de "solutions africaines aux problèmes africains" et de "la stabilité de l'Afrique par la stabilité de la Libye", l'UA mène des efforts inlassables pour parvenir à un terrain d'entente conduisant à une réconciliation inclusive mettant fin à des années d'impasse politique et accordant au peuple libyen le droit de choisir ses gouvernants à travers l'organisation d'élections préalablement prévues en décembre 2021, avant d'être reportées sine die en raison de divergences sur certaines questions.

Depuis son élection à la tête du pays, le président de la République s'est engagé à oeuvrer au règlement de la crise libyenne remontant à 2011, en prônant le dialogue et la réconciliation entre toutes les composantes du peuple libyen et en rejetant les ingérences étrangères qui exacerbent les crises, tout en réaffirmant l'impératif de préserver la souveraineté du pays et son unité territoriale.

Le président de la République avait assuré la disponibilité de l'Algérie à contribuer à l'aboutissement du processus de réconciliation nationale libyenne, en collaboration avec l'UA pour parvenir à un terrain d'entente renforçant l'unité national interne, à même de permettre à la Libye de recouvrer la place qui lui sied sur la scène internationale.

L'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale a été, hautement, saluée par les autorités libyennes et de nombreux acteurs influents dans ce dossier, en tête desquels le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye et chef de la mission d'appui des nations unies en Lybie (MANUL), Abdoulaye Bathily, qui avait souligné que "l'expérience de l'Algérie en matière de réconciliation nationale et sa qualité de membre au Comité africain, sont deux points très bénéfiques pour le règlement de la crise en Libye", soulignant l'importance de tirer profit de cette expérience pour surmonter la crise que vivent les Libyens depuis plusieurs années.

Abondant dans le même sens, le vice-président du Conseil présidentiel libyen chargé du dossier de la réconciliation nationale, M. Abdallah al-Lafi, a salué l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale, ajoutant qu'il s'agissait de l'expérience la plus proche du cas de la Libye.

Les participants avaient, alors, exhorté les belligérants libyens à respecter le cessez-le-feu et à s'inscrire dans le processus de dialogue politique, sous les auspices des Nations-Unies, avec le concours de l'Union Africaine et des pays du voisinage, en vue de parvenir à un règlement global de la crise loin de toute ingérence étrangère.