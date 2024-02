Algérie: La CACOBATPH lance deux services numériques pour faciliter les procédures administratives à ses affiliés

ALGER — La Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CACOBATPH) a lancé, dimanche à Alger, deux services numériques visant à faciliter les procédures administratives au profit de ses affiliés.

A cette occasion, le Directeur général de la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, Abdelmadjid Chekakri, a indiqué que ces deux services, disponibles via le portail de télédéclaration "Tasrihatcom", permettaient à tous les affiliés d'obtenir à distance leur certificat de performance et leur certificat d'affiliation sans avoir à se déplacer.

Cette étape est "la concrétisation d'un des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière de transformation numérique et de fourniture de services de communication visant à créer un lien fort entre l'administration et les citoyens", a affirmé le responsable.

Et d'ajouter que cette opération participait de "la stratégie adoptée par le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale en matière de nouvelles technologies de gestion", mettant en avant la contribution de la CACOBATPH aux efforts visant à "améliorer le service public" et à "rapprocher l'administration des citoyens".