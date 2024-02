Algérie: Alger - Des ateliers de dessin dédiés aux enfants de Ghaza

ALGER — Un concours de dessin dédié aux enfants de Ghaza, organisé, samedi à Alger par l'association "El Djahidhiya", a regroupé des enfants algériens et palestiniens qui ont pris part à cet événement, pour représenter au mieux, avec leurs couleurs la tragédie palestinienne et la résistance du peuple de Ghaza.

Inscrit dans le cadre du programme "Enfants de Ghaza" de solidarité avec le peuple palestinien, organisé du 16 décembre 2023 au 31 juillet 2024 par l'association "El Djahidhiya" au sein de son siège, ce concours de dessin pour enfants vient redynamiser ce bel élan de fraternité émanant du soutien indéfectible que l'Algérie a toujours exprimé ouvertement et avec force à la Palestine.

Agés de six à onze ans, près de douze enfants algériens et palestiniens, encadrés par l'artiste peintre Brahim Chaabni, ont pris part à ce concours, baptisé "Nous sommes tous la Palestine, libre et indépendante", chacun tentant de représenter sa conception de chérubin de la solidarité, avec l'espoir de voir sa toile retenue pour être exposée durant toute cette manifestation dans le hall de l'association "El Djahidhiya".

Les enfants participants se sont exprimés dans différents dessins d'enfants, représentant, entre autre, les territoires géographiques de l'Algérie et la Palestine, les emblèmes des deux pays et la solidarité exprimée par un don de couleurs du drapeau algérien à celui de la Palestine.

"Nous avons inclus ces ateliers de dessin afin de permettre à nos enfants de rencontrer leurs frères palestiniens et s'exprimer ensemble sur l'actualité tragique qui touche actuellement la Palestine", a expliqué le président de l'association "El Djahidhiya", Abdelhamid Sahraoui.

Plusieurs activités glorifiant la résistance du peuple palestinien et dénonçant la barbarie terroriste de l'entité sioniste qui a lâchement perpétré plusieurs génocides et crimes de guerre contre la population civile palestinienne, à Ghaza notamment, sont organisées depuis le 16 décembre 2023 au siège de l'association "El Djahidhiya".

Dans cette double thématique, l'élan de solidarité de l'Algérie à la Palestine a été exprimé, à travers plusieurs conférences, rencontres littéraires et poétiques, diffusion de chansons patriotiques et de films célébrant la résistance palestinienne, expositions collectives (toujours en cours) de toiles de peintures, de photographies et d'extraits de poésies de grands poètes, palestiniens, algériens et tunisiens, entre autre, ainsi que des ateliers de dessins destinés aux enfants.