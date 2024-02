Congo-Kinshasa: La firme Fertile Ground veut construire une usine de production des engrains chimiques

La firme canadienne Fertile Ground a indiqué, samedi 3 février, vouloir construire une usine de production des engrais chimiques en RDC.

Son patron, Bill Cannon l'a dit au cours d'une rencontre avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, à Kinshasa.

Il a également assuré le gouvernement des capacités techniques et financières de son entreprise pour exécuter ce projet :

« L'idée c'est de construire des champs avec de nouvelles technologies pour essayer d'avoir de meilleures façons de cultiver et d'avoir des cultures saines pour qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant. Et pour savoir quand est ce qu'on va commencer, on va suivre l'agenda du gouvernement. Mais on peut juste dire, si le gouvernement nous demandait de commencer demain, on va commencer aujourd'hui. Si le gouvernement nous demandait de commencer le samedi, on va commencer le vendredi. Donc nous sommes prêts ».

Hormis une usine de production des engrais chimiques, cette firme se propose en outre de construire un parc agroindustriel dans le Kongo-Central.

Pour sa part, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku qui représentait la partie gouvernementale a appelé cet investisseur à être plus pragmatique.