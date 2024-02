Afrique: CAN2023/Cap Vert vs Afrique du Sud - Ronwen Williams ( Homme du match) : « J'ai l'impression que je marche sur la lune.... »

Ronwen Williams, le gardien de but des Bafana Bafana est le héros incontestable de cette rencontre des demi - finales remportée après la séance des tirs au but contre une surprenante équipe du CAP Vert (0-0/ 2-1; TAB). Il a arrêté à lui seul quatre tirs , une première dans l'histoire de la CAN, ce qui fait de lui l'homme du match. Il réalise son quatrième « Cleen- sheet» de rang.

Vous êtes le héros de la nation, après avoir arrêté 4 pénaltys lors de la séance des tirs au but face au Cap Vert, c'est tout simplement historique ?

J'ai l'impression que je marche sur la lune. Je suis vraiment content de mon match et très fier de mes coéquipiers . C'était une victoire méritée. Mes coéquipiers ont fait leur job et c'était mon tour et je l'ai bien fait. En tous cas, ce succès n'est pas pour moi mais pour toute l'équipe.

Vous êtes maintenant en demi - finale de la CAN, d'où puisez -vous cette énergie pour vous transcender ?

Nous sommes tous des soldats au service de l'équipe nationale, c'est ce qui fait notre force . je remercie tous les joueurs des Bafana Bafana qui se sont tous battus pour atteindre ce stade de la compétition.

Vous allez affronter le Nigéria, mercredi en demi - finale, qu'est ce que représente ce match pour vous ?

Je suis juste content que nous soyons au prochain tour. Comme j'ai dit auparavant, nous nous sommes bien battus pour arriver au dernier carré de cette CAN, nous devrons maintenant bien se préparer pour le match du Nigeria, qui renferme d'excellents joueurs dans son effectif sont Victor Osimhen.