Afrique: CAN 2023 - Héros de l'Afrique du Sud contre le Cap-Vert, que savoir du gardien Ronwen Williams ?

Adversaire de l'Afrique du Sud en demi-finale de la CAN 2023, le Nigeria a certainement intérêt à ne pas aller jusqu'aux tirs au but avec les Bafana Bafana pour ne pas risquer une élimination. Et pour cause, les Super Eagles auront en face Ronwen Williams, le portier qui a, à lui seul, éliminé le Cap-Vert en quarts de finale samedi soir. Que savoir du héros sud-africain, élu « Homme du match » par la CAF ?

Né le 21 janvier 1992 à Port Elizabeth, Ronwen Williams est actuellement joueur du club sud-africain Mamelodi Sundowns. Avant de débuter sa carrière professionnelle, il a commencé le football à Shatterprufe Rovers et rejoint plus tard le club anglais de Tottenham. En 2004, il revient dans son pays où il intègre la formation de Supersport United et devient professionnel en 2010. Il joue pendant 12 ans avec ce club et remporte la Coupe d'Afrique du Sud en 2012, 2016 et 2017, sans oublier le Telkom Knockout qu'il gagne en 2014 ainsi que le MTN 8 qu'il remporte en 2017 et 2019, avant de rejoindre le Mamelodi Sundowns en 2022.

En sélection, Ronwen Williams fait ses premiers pas avec les Moins de 20 ans de son pays en 2011 lors de la Coupe d'Afrique de la catégorie. Il reçoit sa première convocation en équipe A en mars 2014 pour un match amical contre le Brésil perdu par les Bafana Bafana 5-0. Sa première CAN, Ronwen Williams la disputera en 2019 en Egypte.

Contre le Cap-Vert, le portier de 32 ans a réussi l'exploit de signer 4 arrêts sur 5 tirs au but, en plus des arrêts décisifs qu'il a fait au cours du match. Le Nigeria est donc averti. Allez jusqu'au séances de tirs au but contre l'Afrique du Sud peut se révéler fatal.