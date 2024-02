Ile Maurice: Presque toutes les enquêtes complétées et «l'avis du DPP attendu»

Les annonces s'enchaînent, les campagnes se succèdent, mais le problème de drogue perdure. Cette semaine, un policier et son épouse ont été pris en flagrant délit d'importation de Rs 40 M de drogue de l'Inde. Une enquête a été initiée. Mais qu'en est-il des enquêtes dans les autres «saisies records ?» Tour d'horizon...

La saisie de 119 kg d'héroïne dans six compresseurs en mars 2017 et valant Rs 1,8 milliard ; celle d'octobre 2018 où 100 kg d'héroïne d'une valeur marchande de Rs 1,5 milliard retrouvés sur un hors-bord ; la découverte dans une tractopelle, arrivée à Maurice en juillet 2019, de 95 kg de cocaïne valant Rs 1,4 milliard ; l'importante saisie de 243 kg d'héroïne et de 26 kg de haschisch à Pointe-aux-Canonniers d'une valeur estimée à Rs 3,6 milliards en mai 2021 ; et 58,02 kg de cannabis d'une valeur marchande estimée à Rs 90 millions saisis à Rivière-Noire en octobre 2022... Nombreux sommes-nous à nous demander où en est l'enquête dans ces saisies qui ont défrayé la chronique locale ces dernières années. Que sont devenus les suspects pendant tout ce temps ? Certains estiment leurs droits bafoués, vu le nombre mois, voire d'années passés en détention provisoire. Dans certains cas, une motion de remise en liberté a été débattue en cour à plusieurs reprises, mais elle a été rejetée.

Selon nos sources des hautes sphères de l'ADSU, ces enquêtes seraient pour la plupart complétées et les dossiers se trouveraient déjà au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Celui de Navind Kistnah serait déjà chez le DPP pour l'avis du parquet. Ce courtier maritime et importateur présumé de compresseurs a été arrêté en 2017 après la saisie de 119 kg d'héroïne d'une valeur marchande de Rs 1,8 milliard. Mais le suspect n'est toujours pas fixé sur son sort. Keshwin Manish Seewoochurn, arrêté dans la même affaire, a été relâché après 44 mois de détention, le 31 décembre 2020, et après avoir fourni deux cautions. Après plus de deux ans, Geanchand Dewdanee, l'un des principaux suspects dans cette même saisie record de drogue, a obtenu la liberté conditionnelle, le 17 mai 2019. L'Indien Sibi Thomas a recouvré la liberté conditionnelle après s'être acquitté de deux cautions de Rs 200 000 chacune et signé une reconnaissance de dette de Rs 1 million.

Interrogatoires multiples

Par ailleurs, l'enquête dans la saisie de 100 kg d'héroïne valant plus de Rs 1,5 milliard, au large du Coinde-Mire est complétée et le dossier a été soumis au bureau du DPP pour son avis. Dans cette affaire, trois suspects avaient été arrêtés, dont celui considéré comme le «cerveau», Oomar Karrimbaccus alias Tirania. L'affaire avait fait grand bruit en octobre 2018. Les skippers Fabrice Jean Pierre et Jean Michel Rosette avaient été arrêtés en sa compagnie le jour de la saisie. Ensuite, Bibi Rehana Peerkhan, Bibi Taslima Peerkhan Bruls, la belle-soeur du principal suspect, Bibi Rashida Karrimbaccus et Mohammad Umayr Bin Karrimbaccus ont été arrêtés en novembre 2018. Que sont-ils devenus et où en est l'enquête ? Depuis son arrestation, Tirania a été interrogé une vingtaine de fois et cela a retardé le cours de l'enquête car il a incriminé différentes personnes à différents moments. Cela a pris un temps fou à l'équipe d'enquêteurs pour vérifier chacune de ses allégations.

L'enquête dans l'importante saisie de 243 kg d'héroïne et de 26 kg de haschisch d'une valeur estimée à Rs 3,6 milliards à Pointe-aux-Canonniers en mai 2021, qui a mené à l'arrestation des frères Gurroby, est aussi complétée et devant le DPP pour un avis. Quant à la saisie de cocaïne dans une tractopelle, elle serait complexe, nous dit-on. L'enquête continue même si les enquêteurs auraient identifié des suspects potentiels mais qu'ils ne peuvent arrêter sur la base d'allégations. Par ailleurs, dans la saisie où trois véhicules avec de la drogue ont été interceptés à Rivière-Noire, la police estime que les occupants des véhicules venaient de récupérer cette cargaison d'un bateau. Sept suspects ont été arrêtés : Enzo Louis, Gérald Carman, Bryan Ricco, Jean Meunier, Arman Allas, James l'Eveillé et le constable Jonathan Rabot. Certains de ces habitants du Nord, âgés de 22 à 36 ans, sont des skippers. L'enquête serait arrivée à 80 %, nous dit-on.