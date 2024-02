Afrique: Airtel Africa - Un bilan largement positif en 2023 avec un nombre de 151,2 millions de clients

Dynamique. Airtel Africa a fait preuve d'une performance exceptionnelle en affichant un bilan largement positif.

Les résultats pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2023, publiés par le géant africain de la téléphonie mobile et d'Internet parle d'une dynamique opérationnelle soutenue malgré les difficultés persistantes liées aux taux de change.

151,2 millions de clients

Selon les indicateurs clés de performance opérationnelle (KPI), le nombre total de clients du groupe a augmenté de 9,1 % pour atteindre 151,2 millions. La pénétration des services de données et d'argent mobile a continué à augmenter, portée par une hausse de 22,4 % du nombre de clients des services de données, qui passe à 62,7 millions, et une hausse de 19,5 % du nombre de clients des services d'argent mobile, qui passe à 37,5 millions. L'augmentation de 10,0 % du revenu moyen par utilisateur à taux de change constant a été principalement stimulée par l'augmentation de la consommation dans tous les secteurs. Le montant des transactions d'argent mobile a augmenté de 41,3 % à taux de change constant, avec un montant de transactions annualisé de 116 milliards de dollars au troisième trimestre en monnaie de présentation. En termes de résultats financiers, le chiffre d'affaires en monnaie de présentation a baissé de 1,4 % pour atteindre 3 861 millions de dollars. Tous les secteurs ont, par ailleurs, continué à enregistrer une croissance à deux chiffres à taux de change constant. Dans l'ensemble du groupe, les recettes des services de téléphonie mobile ont augmenté de 18,6 % à taux de change constant, grâce à une croissance de 11,2 % des recettes des services de téléphonie vocale et de 28,5 % des recettes des services de données. Les recettes des services d'argent mobile ont augmenté de 31,8 % à taux de change constant.

%

Rachat d'actions

Le bénéfice après impôt s'est élevé à 2 millions de dollars au cours de la période, en raison principalement de fortes fluctuations des taux de change, en particulier la perte exceptionnelle de 330 millions de dollars après impôt consécutive à la dévaluation du naira nigérian en juin 2023 et du kwacha malawien en novembre 2023 suite aux changements structurels intervenus sur ces marchés des changes respectifs. Compte tenu de l'accroissement de la trésorerie de la Holding, de l'effet de levier actuel, et de la forte génération de trésorerie opérationnelle de la société, le Conseil d'administration a l'intention de lancer un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 100 millions de dollars, qui débutera début mars 2024 et s'étalera sur une période de 12 mois. L'année 2023 a été, par ailleurs marqué par le lancement du partenariat historique de 57 millions de dollars sur cinq ans avec l'UNICEF sur 10 des marchés d'Airtel Africa, afin d'offrir un accès gratuit à des ressources éducatives, dans la perspective de transformer la vie de plus d'un million d'enfants grâce aux programmes éducatifs d'ici 2027.

Croissance positive

Olusegun Ogunsanya, directeur général du groupe Airtel Africa a déclaré, à propos de ce bilan des opérations : « Nous restons concentrés sur la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance et, grâce à notre solide exécution opérationnelle, nous sommes parvenus à maintenir une dynamique de croissance positive et soutenue sur l'ensemble de l'activité, et ce en dépit des difficultés liées à l'inflation et aux taux de change. Cette solide performance opérationnelle a limité l'impact des fluctuations monétaires sur le groupe. À cet égard, si la poursuite de la dévaluation des monnaies, en particulier au Nigeria, a pesé sur nos résultats financiers déclarés, celle-ci n'affectera pas la mise en oeuvre de nos plans de croissance ».

Il a, par ailleurs, noté avec satisfaction que « l'attention soutenue que nous portons aux priorités en matière d'allocation de capital nous permettra de rembourser intégralement la dette de la Holding à son échéance en mai 2024, assurant ainsi le succès continu de notre stratégie de réduction des risques du bilan. Cela nous permettra de continuer à investir dans nos priorités stratégiques pour offrir des services abordables et fiables aux clients sur l'ensemble de nos marchés, tout en nous permettant de capitaliser sur de nouvelles opportunités commerciales, comme notre nouvelle activité de centre de données, Nxtra by Airtel, que nous avons lancée en décembre ». Ces solides performances donnent en tout cas de belles perspectives pour Airel Africa qui va continuer à être bien positionnée pour saisir les opportunités de croissance attrayantes qu'offrent les marchés.