Angola: Le Champion de la Paix souligne l'engagement de l'Angola envers le continent

Luanda — Les efforts diplomatiques du Président de la République, João Lourenço, axés sur la promotion et la défense de la paix, renforcent de plus en plus l'engagement de l'Angola dans la résolution des conflits, aux niveaux régional et international.

Au cours des cinq dernières années, le Chef de l'État angolais a mis en oeuvre un agenda diplomatique intense et organisé une série de réunions et de conférences de haut niveau, ce qui renforce la position de médiation face aux défis actuels.

Essentiellement, les positions en faveur d'une culture de paix et de diplomatie prédominent dans la recherche de solutions aux différents conflits qui surviennent sur le continent.

L'homme d'État souligne la primauté du dialogue permanent en faveur de la construction d'un continent plus pacifique.

En tant que « Champion de la paix et de la réconciliation en Afrique », le Président Joáo Lourenço a souligné, en 2023, à l'occasion du premier anniversaire de la Journée de la paix et de la réconciliation sur le continent, qu'« il n'est possible de parvenir à la paix et à la réconciliation qu'avec des actions visant à créer l'esprit de confiance et d'unité dans la diversité pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits ».

Dans son message, prononcé lors d'une session virtuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), il a déclaré que les Africains souhaitent voir, dans un avenir pas trop lointain, un continent économiquement fort et socialement stable, qui surmonte l'analphabétisme, la faim et la pauvreté, et garantit l'emploi et le bien-être à des enfants.

En tant que président en exercice de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), João Lourenço a présidé des sommets et d'autres événements, dont certaines se sont déroulées sur le territoire national.

Lors de cette réunion, le dialogue a également été axé sur la perspective de l'inclusion et de la consultation, en vue de parvenir à une paix durable dans la région en particulier et sur le continent en général.

Les initiatives diplomatiques, ainsi que son engagement personnel, sont remarquables, avec un accent sur la médiation dans le conflit entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, dans la recherche de l'inclusion et de la stabilité politique en République centrafricaine (RCA), ainsi que l'intégration dans les efforts pour une paix durable au Mozambique.

C'est dans ce contexte que le Mozambique dispose désormais d'une force conjointe d'alerte de la SADC, agissant en coordination avec les forces armées mozambicaines.

A titre d'exemple, il convient de souligner la tenue, l'année dernière, dans la capitale angolaise, du Sommet quadripartite sur les efforts de paix en République démocratique du Congo (RDC), qui a recommandé, entre autres mesures, le retrait immédiat et inconditionnel de tous les groupes armés, en particulier le M23, ainsi que l'ADF et le FDL, des territoires occupés, comme le prévoit la Feuille de route de Luanda du 23 novembre 2022.

La réunion a également appelé à la création de couloirs humanitaires pour faciliter l'assistance dans la région.

Il convient également de mentionner la tenue, à Luanda, du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, visant à analyser la situation politique et sécuritaire en RDC, et de la Réunion de haut niveau sur la situation en République Centrafricaine (RCA).

Préoccupé par la situation sur le continent, le Champion de la Paix et de la Réconciliation a souligné, dans son discours à la 78ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en septembre dernier, les défis du continent tels que la lutte contre le terrorisme et la nécessité de financer le développement.

Il a souligné que l'Angola cherchait à contribuer, avec son expérience, en termes de construction de la paix, de l'harmonie et de la réconciliation nationale, à la résolution des conflits qui ravagent le continent africain, avec un accent particulier sur ce qui se passe en RDC, où il estime qu'on pourra construire une base de confiance entre les belligérants, ce qui contribuera à une réduction des tensions dans la région des Grands Lacs et conduira à la paix tant souhaitée.

Selon le Président, ces mesures visant à contenir l'expansion du terrorisme et d'autres actions de déstabilisation impliquent des coûts financiers que les pays ne sont pas toujours en mesure de supporter et qui, par conséquent, peuvent compromettre le succès des opérations de pacification.

Il a fait valoir qu'il était donc essentiel de réaffirmer la nécessité d'un financement adéquat, durable et prévisible pour les efforts de lutte contre le terrorisme sur le continent, et a donc jugé opportun de renouveler l'appel aux Nations Unies, en particulier au Conseil de sécurité, pour l'utilisation de contributions fixes pour les opérations de soutien à la paix mandatées par l'Union africaine (UA).

Par ailleurs, le travail réalisé par l'homme d'État angolais a conduit le corps diplomatique accrédité dans le pays à encourager le gouvernement angolais à poursuivre ses efforts pour pacifier les régions en conflit, en faveur de la stabilité du continent.

La position du corps diplomatique a été exprimée par la doyenne du groupe et ambassadrice du Maroc, Saadia El Alaoui, lors de la cérémonie des voeux du Nouvel An, soulignant l'engagement du chef de l'Etat angolais en faveur de la stabilité en Afrique.

Pour le corps diplomatique, l'Angola a affirmé son engagement en faveur de la stabilité en Afrique, "en pleine conformité avec le rôle du Président João Lourenço en tant que champion de la paix et de la réconciliation, désigné par l'Union africaine".

