Madagascar: Orchidées Blanches - Une série d'activités pour célébrer le cinquantenaire

Plusieurs activités sont prévues cette année dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du centre médico-éducatif Les orchidées Blanches. Elles porteront surtout sur la sensibilisation du grand public sur les profils associés à une déficience intellectuelle.

Le centre médico-éducatif (CME) « les Orchidées Blanches » célèbre ses cinquante années d'existence. Plusieurs activités seront organisées cette année pour marquer cet évènement. L'ouverture de cette célébration a été marquée par un culte vendredi dernier. Suivi de l'inauguration du bâtiment « Iravoana » pour les aînés, la même journée. Pour le 28 février, le centre organisera une journée d'information : exposition et exposé sur la déficience intellectuelle et le CME « les Orchidées Blanches » dans l'enceinte du FJKM Ambohitrarahaba. Ce sera une journée d'atelier, d'échange et d'animation éducative autour des différents profils associés à une déficience intellectuelle comme la trisomie, le trouble du spectre de l'autisme, la paralysie cérébrale et les troubles neurologiques.

Le 2 mars sera une journée de solidarité associative avec un rassemblement des membres, une animation d'échanges et de partage visant à renforcer l'esprit associatif au Club Olympic de Tananarive (COT). Les 19 et 21 mars seront célébrés la Journée de la Différence, marquée par des échanges et des animations éducatives au CDA Andohatapenaka et à l'université d'Ankatso. La traditionnelle «opération brioches et chocolats » se déroulera les 23, 24 et 25 mai. La journée inclusive et sportive «Vivre Ensemble », pour cette année, aura lieu au stade d'Alarobia le 6 juin. Le 9 novembre sera marqué par la Journée du Jubilé visant au renforcement de la solidarité entre les membres de l'association et à la cohésion entre les familles et les éducateurs. Le CME participera également à la Journée des Droits des Personnes Handicapées le 20 décembre.

Innovation. Des projets innovants ont été mis en oeuvre depuis la création du CME en 1974. Dernièrement, il y a avait eu la mise en place d'une ferme thérapeutique. Les enseignants auprès de ce centre ont pu bénéficier d'une formation de trois mois dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Elle a été assurée par l'équipe de l'association Aina Enfance et Avenir qui va également prendre en main le suivi de l'entretien des jardins potagers et du poulailler. A noter que ce projet a vu le jour grâce à la fondation AXIAN à travers les programmes «fiompiana SGEM » pour l'aménagement des poulaillers et le « voly first immo » pour les jardins potagers.