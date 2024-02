Madagascar: Enseignement supérieur - Capitalisation des résultats de recherche

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Dr Andriamanantena Razafiharison a accueilli les représentants de l'Institut de Recherche pour le développement (IRD) et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), dans son bureau.

L'étroite coopération entre le MESupReS et ses partenaires dure depuis des années. La capitalisation des résultats de recherche, de façon à répondre aux objectifs du gouvernement figure parmi les points évoqués lors de cette rencontre. Il y a également le renforcement de l'adéquation des programmes de recherche avec le Programme Général de l'Etat (PGE). Le CIRAD, dont les actions à Madagascar dure depuis plus de 40 ans, a été représenté par son directeur régional pour l'Afrique australe et Madagascar, Bouvet Jean-Marc, et l'IRD par son directeur de recherche, Thierry Portafaix.

A été également discutée lors de cette visite l'amélioration de la collaboration dans le but d'avoir une recherche en phase avec le PGE, générant à la fois des connaissances et influant positivement sur l'amélioration du quotidien de la société. Définir les apports de la CIRAD dans la formation, notamment la formation des enseignants, en prenant en compte le contexte de numérisation et de la mise en place de modules de formation à distance a été aussi mis en avant . Afin de concrétiser ces objectifs, l'élaboration d'un plan d'action est envisagée.

Il vise à évaluer comment le CIRAD, dans son partenariat avec des centres de recherche tels que le FOFIFA, le CNRE et les universités, doit orienter le développement des activités de recherche en conformité avec les grandes directives du gouvernement