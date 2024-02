Madagascar: Epidémie de Choléra - Suspension des liaisons maritimes et aériennes avec les Comores

L'épidémie de Choléra a été déclarée officiellement par le Gouvernement comorien via la ministre de la Santé Loub Yakouti Attoumane, le vendredi 2 février dernier.

« Cette décision vise à protéger la santé publique et à stopper la chaîne de transmission du Choléra dans nos régions ». C'est ce qu'on peut lire dans une note conjointe publiée en date du 3 février 2024 par le gouvernement malgache à travers ses démembrements dans la région Boeny. La décision en soit consiste en une suspension temporaire de quinze jours, à compter de la date du 3 février des liaisons maritimes et aériennes avec les Comores et Mayotte. « Tous les navires à passagers en provenance de Comores sont suspendus.

Pour le cas des navires de commerce, la durée de mise en quarantaine de quinze jours doit être respectée...avant l'intervention des médecins aux frontières et l'accostage sur le quai », explique la note. Du côté des transports aériens, tous les vols en provenance de Mayotte sont suspendus. Dans sa missive, le gouvernement fait savoir qu'il y aura « une intensification des mesures de prévention ». Entre autres, la mise en place de dispositif de lavage des mains au niveau des aéroports et des ports. La désinfection des bagages rentre également dans la liste des mesures prises.

Prévenir

%

Du côté du ministère malgache de la Santé publique, des initiatives de sensibilisation à cette maladie ont directement été menées. Dans son approche, le département ministériel effectue une sensibilisation de masse sur le Choléra en communiquant sur la maladie, comment elle se transmet, ses manifestations. Les gestes à faire pour éviter d'être contaminés entrent également dans cette campagne de sensibilisation, d'information et de communication. Le mieux étant de consulter un médecin en cas de présentation de symptômes ou de doute sur son état de santé.

Grave et potentiellement mortel, le Choléra est une maladie causée par la bactérie Vibrio cholerae. Très contagieuse, cette bactérie se transmet par la selle des malades. Elle se propage rapidement et peut infecter l'eau potable ou la nourriture. Une fois dans le corps humain, la bactérie observe une période d'incubation de 12 heures à cinq jours, la maladie développe des symptômes tels que la diarrhée. Les malades ont alors besoin de réhydratation rapide par voie orale ou intraveineuse (cas grave). Le traitement par antibiotique peut freiner le volume de diarrhée. Pour prévenir cette maladie, construire des sanitaires convenables (éviter la défécation à l'air libre), améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire sont des pistes de solution.