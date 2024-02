Algérie: Le Président de la République installe les membres de la Commission de prévention et de lutte contre le cancer

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, dimanche, à l'installation des membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, créée en vertu d'un décret présidentiel, en plus d'un autre décret fixant sa composante constituée de (06) membres, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune a procédé, ce jour, à l'installation de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, créée en vertu d'un décret présidentiel, en plus d'un autre décret qui fixe sa composante constituée des six (06) membres suivants:

Pr. Adda Bounedjar, président de la Commission.

Pr. Ouahiba Ouahioune, membre.

Pr. Fatiha Gachi, membre.

Pr. Mohamed Oukal, membre.

Pr. Khadidja Boudaoud, membre.

Pr. Nabil Yafor, membre.

Outre l'impératif d'une prise en charge des cancéreux assurés sociaux, Monsieur le Président de la République a enjoint au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, d'assurer une prise en charge entière et immédiate des cancéreux ne bénéficiant pas d'une assurance sociale, sans qu'ils aient à accomplir de mesures administratives au préalable.

%

Dans l'objectif d'alléger la charge qui pèse sur les familles des patients, Monsieur le Président a également ordonné de prendre en charge les malades dès leur arrivée aux cliniques, avec prise de toutes les mesures thérapeutiques par divers moyens et d'assurer la disponibilité des équipements médicaux, comme les réactifs de laboratoire et les médicaments, pour pallier toutes les procédures bureaucratiques.

Monsieur le Président a, également, ordonné la formation de médecins radiologues, en vue d'un dépistage précoce du cancer dans les instituts spécialisés et en utilisant toutes les potentialités de formation, dont les moyens de la santé militaire, avec création d'un dispositif exécutif de gestion administrative et financière, de contrôle et de lutte contre le cancer, la Commission nationale étant une instance consultative.

L'installation s'est déroulée en présence du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, des ministres de la santé, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que du président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et du Directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)".