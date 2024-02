Afrique: L'ambassadeur angolais en Egypte encourage l'unité et la consolidation de l'État démocratique

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Egypte, Nelson Cosme, a recommandé aux Angolais de se concentrer plus sur la construction d'une nation libre, en vue de renforcer et de consolider l'unité nationale et l'État de droit démocratique.

Selon le diplomate, l'objectif est de poursuivre la lutte des générations qui ont risqué leur vie pour le bien commun, notamment l'indépendance nationale, la paix et l'unité.

Dans un message adressé à la communauté angolaise en Egypte, dans le cadre du 4 février, date qui a marqué le début de la lutte armée de libération nationale, célébrée ce dimanche, Nelson Cosme affirme que cette date constitue une étape décisive pour l'existence de l'Angola, en tant que pays libre, souverain et indépendant.

"Grâce aux sacrifices consentis par les enfants de cette grande Nation, il a été possible de créer des conditions nécessaires pour la conquête de l'indépendance, de la paix, de la réconciliation entre les Angolais et à la construction d'un espace de développement et de progrès, que nous construisons aujourd'hui, dans la perspective d'un Angola de plus en plus meilleur », a-t-il souligné.

Selon lui, l'Exécutif angolais investit plus dans les secteurs de développement pour construire un Angola toujours meilleur, comme une meilleure façon d'honorer les efforts de tous ceux qui, il y a 63 ans, ont commencé le chemin vers la liberté.

Pour cet effet, il a exhorté de garder le souvenir de ceux qui ont fait preuve d'audace dans la lutte pour l'autodétermination et l'indépendance de l'Angola, mais aussi favoriser la transmission de leurs acquis aux nouvelles générations qui doivent recevoir un héritage d'amour pour le pays et d'altruisme au travail pour satisfaire les besoins du peuple.

«Le 4 février 1961 n'est pas le fruit du hasard, car un mois plus tôt, le 4 janvier, il y avait eu des soulèvements populaires dans le Baixa de Kassanje, ayant entraîné des massacres de la population par les autorités coloniales», a-t-il rappelé.

«Mais nous devons savoir que le groupe héroïque des Angolais qui ont commencé la lutte armée pour la libération a suivi les traces d'une série d'autres Angolais qui, au cours des derniers siècles, ont lutté contre l'occupation coloniale de notre terre et contre le pouvoir colonial, qui affirmait que les Africains devaient être dirigés par les Européens », a-t-il ajouté.

Selon le diplomate, l'histoire de l'Angola est pleine de héros qui ont marqué, par leurs paroles, leurs actions et leur propre sang, une posture digne des représentants du peuple.

Il a affirmé que ces Angolais n'étaient pas d'accord avec la présence des autorités coloniales et la subalternisation des Angolais sur leur propre terre.

Ainsi, il a évoqué les nationalistes Paiva Domingos da Silva, Imperial Santana, Virgílio Sotto Mayor, Neves Bendinha, décédés, qui ont entre autres lancé l'attaque contre la prison de São Paulo et la Maison de réclusion à Luanda, déclenchant la lutte armée qui a abouti à la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

Le 4 février 1961, un groupe d'Angolais ont pris des machettes et se sont dirigés vers les prisons de Luanda pour libérer les prisonniers politiques et montrer au monde que le régime colonial portugais pouvait et devait être vaincu.

Les commémorations du 4 février se déroulent sous la devise « Préservons les valeurs de la Patrie, honorons nos héros ».