Afrique: CAN2023 - Hugo Broos ( Coach Afrique du Sud ) : « On veut aller au bout de cette compétition »

Hugo Bross, le sélectionneur des Bafana Bafana veut remporter cette CAN2023, après avoir gagné le titre africain avec les lions indomptable lors de la CAN2017 au Gabon.

Qu'est ce qui vous fait de se retrouver en demi - finale de la CAN2023 ?

Je suis vraiment très satisfait de mon équipe. Nous avons deja réussi notre objectif en atteignant ce stade de la compétition. Mais, maintenant, nous sommes en demi - finale, à une marche de la finale, naturellement, on aspire à remporter cette CAN.

Comme en 2017, n'est- ce- pas ?

Effectivement. Avec le Cameroun, on n'était pas les favoris mais au final, nous avons remporté la coupe d'Afrique des nations. J'espère avoir la même réussite cette année.

Ce match face au Cap Vert n'était pas facile pour vous ?

Je pense que nous avons disputé notre plus mauvais match depuis le début du tournoi en dépit de cette qualification au demi - finale. Nous avons bien joué face au Mali, contre la Tunisie aussi et face au Maroc au tour précédant. Toutefois, je peux comprendre celà, car mes joueurs n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce genre de situations. Il étaient sous une grande pression, il l'aura fallu attendre la séance des tirs au but pour se décompter. Le plus important maintenant c'est la qualification et nous sommes vraiment contents.

La performance du gardien Williams est extraordinaire....

Il était tout simplement phénoménal, déjà lors du temps additionnel, ils nous a sauvé d'un but tout fait de capverdiens. Lors de la séance des tirs au but, il était l'auteur de quatre arrêts. C'est irrationnel, dans la mesure où dans ce cas de figure on ne parle plus de chance mais de talent.

Vous allez affronter le Nigéria au dernier carré, comment appréhendez - vous cette rencontre?

Nous sommes en demi - finale, nous allons jouer nos chances à fond c'est clair. Les joueurs sont très motivés.