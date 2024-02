Afrique: Agence marocaine de coopération internationale - Huit étudiantes africaines participent à la 10ème édition du raid Sahraouiya

Rabat — Huit étudiantes de nationalités rwandaise, ghanéenne, malgache et capverdienne représenteront l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) à la 10ème édition du raid solidaire féminin Sahraouiya, prévue du 3 au 10 février à Dakhla.

Quatre binômes s'affronteront ainsi sur les différentes épreuves de ce défi sportif et de découverte, à l'issue d'une série de séances de préparation et plusieurs épreuves sportives.

Animées par un esprit de partage et d'entraide, ces étudiantes internationales de l'AMCI soutiennent, à travers leur participation, des associations oeuvrant dans les domaines de promotion de la situation de l'enfant et de la mère, conformément aux valeurs de solidarité, de dépassement de soi, d'engagement et de responsabilité promues par cet évènement de grande envergure.

Tout au long du circuit, les étudiantes de l'AMCI, âgées entre 20 et 23 ans, disputeront une multitude d'épreuves dont VTT, Trail, Course d'orientation, Trail de nuit, VTT d'orientation, Boot Camp et Descente en rappel.

Manifestation sportive 100% féminine, Sahraouiya rassemble des équipes venant des quatre coins du Royaume. Ce raid se court en binôme du début à la fin pour une aventure partagée et navigue entre les eaux turquoise de l'Océan Atlantique et les dunes de sable doré de la région de Dakhla.