Madagascar: Rugby à VII - Tournoi de sélection - Des Makis reconstitués aux Jeux Africains

Le tournoi de sélection, organisé par le Malagasy Rugby, a réuni une vingtaine de clubs ce week-end. Des Makis à VII rajeunis participeront aux Jeux Africains en mars.

La séance de détection se poursuit. Après les jeunes, c'était au tour des seniors de passer au test. Plusieurs clubs ont répondu à l'appel du Malagasy Rugby concernant le tournoi de sélection des nouveaux joueurs qui constitueront l'équipe nationale des Makis à VII. L'objectif est de former les équipes des Makis hommes et dames en vue des échéances internationales pendant cette saison. La plus proche sera les Jeux Africains en Accra au mois de mars, puis la Coupe d'Afrique des nations. Pour les hommes, 22 clubs se sont affrontés durant ce week-end, à Andohatapenaka.

Le tournoi a commencé par la phase des éliminatoires jusqu'à la phase finale. C'est à travers les rencontres que les techniciens de l'instance nationale peuvent détecter les meilleurs joueurs. La fédération n'a pas imposé de critères spécifiques pour la sélection des joueurs. Par contre, le physique et la technique des candidats sont très considérés, ainsi que leur comportement en dehors du terrain. En effet, chaque joueur est classé en points selon sa performance et intégré dans la base de données de la Fédération. La priorité est attribuée à ceux qui disposent du plus grand nombre de points possibles. Les présélectionnés entament le premier regroupement. La liste définitive, composée de 16 dames et 16 hommes, sera connue dix jours avant ce rendez-vous au Ghana.

Le Malagasy Rugby compte avoir des joueurs spécifiquement à VII car jusqu'à maintenant, les deux équipes nationales à VII et à XV sont mélangées et il est difficile de les distinguer. A travers cette détection, la fédération disposera d'une réserve de joueurs capables de défendre le drapeau malgache et une liste de joueurs à sa disposition. D'ailleurs, rajeunir les membres des équipes nationales des Makis fait partie de son plan.