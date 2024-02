Algérie: Lancement de la 19e édition du Concours international du Prix d'Algérie de récitation du Saint Coran

ALGER — Les activités de la 19e édition du Concours international du Prix d'Algérie de récitation du Saint Coran, ont débuté, dimanche soir à Alger, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a présidé l'ouverture des activités du concours, en présence du Conseiller du Président de la République, chargé des Affaires religieuses, des Zaouïas et des Ecoles coraniques, Mohamed Hassouni, de membres du Gouvernement, de responsables d'instances nationales et de représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie.

Les activités du Concours se dérouleront sur quatre jours (du 4 au 7 février en cours), et se termineront par la distinction des trois premiers lauréats au cours d'une cérémonie officielle, qui sera organisée à l'occasion de la nuit d'Al Isra et Al Miiraj.

A noter que le Prix d'Algérie de récitation et la psalmodie du Saint Coran créé en 2004, concerne les récitants du Saint Coran de moins de 25 ans, et qui n'ont jamais été lauréats de l'une des trois premières places aux sessions précédentes, outre, les récitants célèbres et ceux professionnels de récitation ne sont pas autorisés également à participer à ce concours.

%

Plus de 40 pays du monde arabo-musulman ont participé à la phase des éliminatoires de cette édition, qui s'est déroulée entre le 21 et le 23 janvier dernier, où 20 candidats et candidates se sont qualifiés pour la phase finale, parmi lesquels le récitant Youcef Benabderrahmane représentant l'Algérie.

Le jury du concours, présidé par l'Algérien Cheikh Houcine Oualili, est composé de deux juges internationaux, à savoir, le Dr Taki Eddine El Tamimi de Palestine, qui occupe actuellement le poste de chef de département de Lettres et des Sciences de l'éducation à l'Université Technique de Palestine, ainsi que le Cheikh Islam Ben Fouzi Dachkine de la Fédération de Russie, qui occupe actuellement le poste de Mufti à la ville de Penza et membre du Conseil consultatif des Muftis en Russie.