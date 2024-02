Congo-Kinshasa: Des leaders communautaires du Kwilu déplorent la dégradation de la vie socio-économique et sécuritaire de leur province

Des notables et des élites intellectuels de la province du Kwilu ont dénoncé et condamné, vendredi 2 février à Kinshasa, la dégradation des conditions sociales, économiques et sécuritaires dans lesquelles vit la population de cette province, ainsi que « l'absence d'un leadership politico-administratif responsable » dans la région.

Ces ressortissants du Kwilu se sont exprimés, dans une déclaration lue à l'issu d'un atelier de réflexion de trois jours qui s'est clôturé vendredi à Kinshasa.

Ils ont fustigé « la détérioration vertigineuse des conditions sociales de la population de la province du Kwilu marquée par la dégradation fort avancée du tissu socio-économique, le chômage et la pauvreté généralisée, l'insécurité, l'absence d'un leadership politico-administratif responsable et éclairé, etc ».

Par ailleurs, ces notables et élites du Kwilu ont formulé quelques recommandations au Gouvernement, aux investisseurs et à toutes les couches des populations pour relancer le développement de leur province.

« Devant ce tableau sombre, faisons la déclaration suivante : constituons un cadre permanent de concertation pour accompagner et veiller sur la bonne gestion de notre province du Kwilu, suscitons l'émergence d'un management participatif et actif de la province par une meilleure gouvernance, demandons à chacun, à la notabilité, à l'élite intellectuel, et à tout acteur socio-économique de s'impliquer par son savoir-faire pour le développement de la province du Kwilu. Encourageons les investisseurs internationaux, nationaux et locaux à s'impliquer au développement de notre province, encourageons le Gouvernement de la République à poursuivre sans relâche les efforts déjà consentis dans le rétablissement de la paix à travers la lutte contre l'insécurité créée par le phénomène Mobondo », ont-ils écrit dans leur déclaration lue par le bâtonnier Matadi Nenga.