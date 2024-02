Cote d'Ivoire: Yamoussoukro/Immobilier et développement local - Ce que Alassane Sakho propose aux ivoiriens

Présent en Côte d'Ivoire pour soutenir les Lions du Sénégal, qui participaient à la Can 2023, l'un des magnats de l'immobilier au Sénégal, Alassane Sakho, patron de la société « Kalimo Consulting Group » a , à travers un forum d'échange sur l'immobilier, présenté le vendredi 2 février 2023, dans un hôtel de Yamoussoukro, la vision de son groupe, en matière d'immobilier, pour la capitale politique ivoirienne partant pour plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire.

C'était en présence, de chefs d'entreprises immobilières, d'opérateurs économiques, des responsables de la communauté sénégalaise de Yamoussoukro ainsi que des hommes et femmes de médias du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Situant l'objectif principal de cette rencontre, Alassane Sakho a indiqué qu'il s'agit pour son groupe et lui d'échanger avec ses confrères ivoiriens qui sont dans l'immobilier et tout ce qui est projet de construction et de vente de projets immobiliers et voir comment tisser des partenariats.

« On sait que le sport est un vecteur de développement. On parle de sport business. Nous sommes venus pour la CAN en Côte d'Ivoire pour supporter les Lions de la Teranga. C'est à travers cette CAN qu'on s'est dit pourquoi pas nous qui sommes une société de promotion immobilière organiser ce séminaire pour échanger. (...) C'est un échange entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire », a-t-il signifié. Au cours des échanges, Alassane Sakho a relevé les énormes potentiels d'investissement en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'immobilier et du tourisme.

À cet effet, il a indiqué que sa structure entend, dans un futur très proche, s'installer en Côte d'Ivoire, en vue de participer pleinement au développement de Yamoussoukro ainsi que plusieurs villes du pays. « On souhaite rencontrer les autorités gouvernementales et échanger avec eux sur des programmes . Comment Kalimo, à travers son expertise dans le domaine de l'immobilier, peut aider la Côte d'Ivoire à évoluer dans ce domaine.

Nous avons une belle vision pour la Côte d'Ivoire en termes d'investissement et de programmes d'aménagement et de construction», a fait savoir le PDG Alassane Sakho. Non sans exprimer sa satisfaction d'avoir pris part à cette rencontre riche en échanges et en perspectives de développement et de collaboration. Il convient de rappeler que cette société immobilière déjà présente au Mali, en Guinée, en Gambie, et au Sénégal, est spécialisée dans la transaction immobilière, gestion de patrimoine, génie civil et Btp etc.