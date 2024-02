Cote d'Ivoire: District autonome des montagnes - Albert Flindé invite les journalistes à mettre en valeur les potentialités

À l'occasion d'une cérémonie de présentation de voeux à Man, Albert Flindé a invité les journalistes à mettre en valeur les potentialités du District autonome des Montagnes.

Les hommes des médias ont présenté leurs voeux au ministre gouverneur du District autonome des montagnes le vendredi 2 février 2024.Dans son intervention, le ministre gouverneur a rendu hommage aux hommes des médias pour leur considération à son égard.

« Je tiens à rendre hommage à tous les hommes des medias, face aux rudes difficultés que vous rencontrez et vu l'esprit d'indépendance qui fonde votre métier. Les hommes des medias, les journalistes n'ont perdu aucune dimension humanitaire porteur de grande valeur qui fonde votre humanisme», a-t-il dit.

Parlant de la présentation des voeux, il a souhaité que dans l'avenir cette présentation ait au menu un grand moment de réflexion sur le journaliste, le journalisme et les médias. Comme attentes, le ministre gouverneur du District Autonome du Tonkpi, Albert Flindé, a souhaité que le correspondant ne se considère pas comme un journaliste de seconde zone. « Être des correspondants locaux ne fait pas de vous des journalistes des secondes zones. Vous jouez un rôle prépondérant dans votre mission, dans la diffusion de l'information de proximité. Remonter le quotidien des populations vers le sommet.

Vous êtes au coeur du développement de notre pays », a-t-il indiqué. « Je vous invite à intégrer en bonne place à votre éthique et déontologie, le train qui arrive à l'heure. Il n'y a pas que des adversités politiques, les querelles de clan dans le District. Le District se développe à grande échelle. L'Etat y met les moyens. La production agricole et vivrière, son sous-sol et ses minéraux précieux. Voilà des sujets qui intéressent le public. Faites en sorte de faire ressortir tous les aspects positifs et tout ce que peut offrir notre région qui est immensément riche », a-t-il plaidé.

Au nom des journalistes et des hommes des médias du Tonkpi, Désiré Mohi, directeur général de la radio Tonkpi Fm, a rendu hommage au ministre gouverneur pour sa sollicitude et sa disponibilité. Il a salué le ministre pour avoir appelé à ses côtés une icône de la presse en la personne de Zio Moussa comme son conseiller spécial de la communication. Pour ce qui est du partenariat presse-District, le porte voix des hommes de media a rassuré le ministre gouverneur de la disponibilité de la presse dans sa mission de supervision et de contrôle de l'action de l'État dans le développement local du District.