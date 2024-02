Sénégal: Coupure du signal de Walf Tv, brutalisation de journalistes - La Coordination des associations de presse dénonce

La Coordination des associations de presse (Cap) s'inquiète de la situation actuelle avec la coupure du signal du groupe Walfadjri.

«Nous dénonçons avec énergie cette mesure excessive qui est inadmissible dans un pays démocratique comme le Sénégal. Les Associations de presse qui apportent un soutien sans réserve au groupe Walfadjri condamnent par la même occasion l'immixtion dangereuse et liberticide du Ministre en charge de la Communication dans les programmes de la télévision Walfadjri », dénonce la Cap dans un communiqué de presse.

Elle souligne que le ministre de tutelle, de surcroît un avocat, ne respecte pas les voies légales pour couper un signal. La Cap dénonce également l'interpellation des professionnels de médias, qui étaient sur le terrain pour la couverture médiatique d'une activité politique. Elle informe que des femmes journalistes ont été brutalisées, arrêtées et humiliées par des éléments de la Gendarmerie nationale avant d'être relâchées ce dimanche février 2024.

«Nous dénonçons ces actes inacceptables et appelons les forces de défense et sécurité à plus de retenue », lance la Cap. Elle tient à rappeler à tous les acteurs que la mission d'informer juste et vraie est garantie par la Constitution de la République du Sénégal et qu'à ce titre les journalistes ont le droit de l'exercer quelles que soient les circonstances. La Cap entend se tenir debout contre tout abus envers les professionnels des médias. Enfin, elle invite les reporters sur le terrain à plus de prudence durant cette période relativement complexe.