Congo-Kinshasa: Masisi - MSF relocalise son personnel de Mweso vers Kitshanga à la suite de bombardements

L'ONG internationale, Médecins sans frontières (MSF), basée à Mweso dans le territoire de Masisi(Nord-Kivu) a relocalisé temporairement, samedi 3 février, une partie de son personnel médical vers Kitshanga. C'est à 12 km de Mweso. MSF évoque des raisons sécuritaires à la suite de combats dans cette région.

D'après Tchalar Tahiroglu, coordinatrice des projets de MSF à Mweso, cette décision a été prise après l'explosion, vendredi, d'une bombe qui est tombée, sans faire de victimes, à trois mètres de sa base de Mweso :

« On a relocalisé une grande partie de notre staff à Kitshanga, mais, nous avons aussi une présence toujours à Mweso. La raison de cette décision, c'est que hier, y a une bombe qui a explosé à 2 mètres de notre base. Et dans ces conditions-là où le droit international humanitaire n'est pas respecté ; et les bases humanitaires ou les espaces civils n'ont pas été respectés, nous n'avons pas jugé opportun de rester, pour l'instant, nous restons à Kitshanga pour observer la situation et voire quand est ce qu'on peut retourner à Mweso. Et pendant ce temps, les activités continuent ».

MSF rassure toutefois, qu'une équipe restreinte de son personnel, en collaboration avec le bureau central de la zone de santé (BCZ) continuent d'apporter son soutien à la population qui fait face à une situation humanitaire et sanitaire très difficiles à l'hôpital général de Mweso et dans les centres de santé.

« MSF continue toujours d'appuyer les activités à l'hôpital de Mweso et les centres de santé : Kashuga, Kalembe, Katsiro et Mpati ; et les activités d'urgence à Mokoto, elles sont toutes en cours. Nous continuons la collaboration étroite avec nos collègues du ministère de la santé, BCZ, pour la continuation de ces activités là », a ajouté Tchalar Tahiroglu.

Médecins sans frontières appui plusieurs structures de santé dans le territoire de Masisi depuis 2008.