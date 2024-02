Angola: La Cour constitutionnelle veut rapprocher la Constitution de toutes les couches sociales

Cuito (Angola) — La Cour Constitutionnelle entend rapprocher la Constitution de la République (CRA) de toutes les couches sociales, avec le partage de la Loi Magna sous différents formats, que ce soit en bande dessinée, pour atteindre les enfants, ou dans les langues nationales, visant une plus grande inclusion Sociale.

L'information a été communiquée à la presse dimanche, dans la ville de Cuito, province de Bié, par le porte-parole de la Cour Constitutionnelle, Mauro Alexandre, dans le cadre de la visite de trois jours dans cette région de la présidente de cette cour supérieure, Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso.

Selon Mauro Alexandre, l'objectif est de faire connaître à l'ensemble de la population, y compris les enfants et les jeunes, avec une certaine créativité, les principes et valeurs constitutionnels, leurs droits, libertés et garanties fondamentaux, ainsi que les symboles nationaux.

Le porte-parole a ajouté que les documents dans les formats mentionnés ci-dessus seront distribués lors des activités qui se dérouleront à Cuito et Andulo, dans le cadre des festivités marquant le 14ème anniversaire de l'entrée en vigueur de l'actuel ordre constitutionnel angolais, qui se commémore ce lundi 5 février.

La présidente de la Cour Constitutionnelle, Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso, qui est à Cuito depuis dimanche après-midi, a souligné l'objectif de diffuser toujours plus la CRA dans la société, pour qu'elle devienne plus simple en termes de compréhension.

%

"Comme il s'agit de la Loi fondamentale du pays, elle doit être clarifiée et connue de toutes les couches de la société angolaise", a insisté la présidente de la Cour, lors d'une rencontre avec le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo.

Cette initiative, a-t-elle dit, a débuté l'année dernière, dans la province de Cabinda, car il est dans l'intérêt de cette cour d'éduquer tous les citoyens, sans distinction de religion, de race ou de sexe.

Pendant deux jours, la Cour Constitutionnelle organise à partir de ce lundi, à Cuito, une table ronde sous le thème « La Constitution comme loi fondamentale de l'État ».

Cette activité abordera diverses questions sur les droits fondamentaux, les libertés et garanties, les symboles nationaux et d'autres sujets.

Mardi, dans la municipalité d'Andulo, il est prévu le programme Ondjango de la Constitution, qui sera une conversation entre les juges et la population, dans le but de rapprocher la constitution du citoyen commun.

Le pays célèbre les 14 ans de l'entrée en vigueur de l'actuel ordre constitutionnel angolais, établi à la suite de l'approbation et de la promulgation de la Constitution de 2010, une réalisation de la jeune démocratie angolaise, car un univers de principes, droits et garanties a été consacré par le Législateur Constituant, les principes fondamentaux qui contribuent au renforcement de l'État de droit démocratique en Angola.

C'est le résultat d'un processus constitutionnel historique qui a connu plusieurs métamorphoses et a fait l'objet d'une révision spécifique en 2021, qui visait à renforcer les fondements de l'État angolais, ancrés dans les principes démocratiques et la séparation et l'interdépendance des pouvoirs.