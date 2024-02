Angola: Des entreprises diamantifères angolaises à Mining Indaba

Cape Town — ENDIAMA et SODIAM, ENDIAMA MINING, CATOCA, Chitotolo, Luele, Furi, ainsi que Kaixepa, AJ Silva, Geosondas, HM Granitos, Minbos et Shining Star, représentent l'Angola à la Conférence Internationale sur l'Exploitation Minière en Afrique, connue sous le nom de Mining Indaba, qui a débuté ce lundidans la ville sud-africaine du Cap.

À Mining Indaba, le plus grand événement africain d'investissement dans le secteur minier, qui a débuté ce lundi, avec six mille 500 intervenants, parmi lesquels des responsables gouvernementaux des pays participants, des PDG de multinationales, des investisseurs, des experts entre autres, l'Angola dispose de deux stands d'exposition, notamment l'un pour les entreprises du sous-secteur du diamant et l'autre institutionnel.

Les entreprises angolaises présentes à la Conférence minière internationale "Mining Indaba", au Cap, en Afrique du Sud, cherchent à attirer des investisseurs internationaux pour établir des partenariats stratégiques pour le développement de projets miniers.

Avec les slogans « Le potentiel minier angolais » et « le potentiel du diamant angolais », les entreprises angolaises sont plus nombreuses, avec 14 entreprises, contrairement à l'édition précédente au cours de laquelle le pays a été représenté par 12 entreprises, au Cape International Conference Center Town.

Septième producteur mondial de diamants, en 2020, l'Angola est l'un des plus grands contributeurs à la Conférence internationale minière en Afrique, Mining Indaba.

La Journée de l'Angola lors de l'événement est prévue mardi (6).