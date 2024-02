Tunisie: La question du DTN - Cela semble évoluer à toute vitesse

Belhassen Malouche (Ici avec Infantino) changera la ligne de conduite de la DTN

De par le monde, ce poste existe et constitue un trait d'union incontournable pour les relations entre une fédération et sa tutelle.

En revenant à cette formule et pour que les choses soient claires, il faudrait absolument que chacune des deux parties s'en tienne à son rôle dans le respect mutuel et la bonne entente.

Les compétitions internationales, CAN football et handball, ont quelque peu détourné l'attention de plus d'un des problèmes de tous les jours.

Pourtant, la vie... sportive continuait et dans l'attente de ce qui se passera une fois que le handball ira jouer sa chance en Norvège où il essaiera de briguer une place aux JO de Paris, que l'équipe de football reprenne goût à la compétition (la vraie), les choses semblent évoluer à toute vitesse.

Les clubs ont procédé à bien des changements. Les uns ont réussi à lever l'interdiction de recruter et se sont renforcés en prévision de la reprise, les autres ont engagé des frais pour se prémunir contre les aléas d'une relégation qui menace : d'autres encore, ont dégraissé ou comblé les postes où ils avaient besoin de renforts. Reste à savoir si ces acquisitions sont porteuses de promesses ou ce sont de futures menaces qui pèseront sur la tête de ces clubs.

Il n'en demeure pas moins que football et handball continueront à préoccuper la pensée de leurs fans et des responsables à différents niveaux.

La FTHB, il est vrai, n'a pas encore dévoilé ses plans. Le football, pour sa part, est parti à fond de train et a pris des décisions importantes. Dans ces décisions, tel que nous l'avions relevé sur nos colonnes, il y a du bon et du moins bon.

Mais deux de ces décisions nous semblent d'une importance primordiale, étant donné qu'elles touchent deux domaines particulièrement sensibles : l'arbitrage et la direction technique.

Pour un retour à la sagesse

Néanmoins, il ne faudrait pas oublier que c'est la FTF qui a été la première fédération à refuser que c'est le MJS qui nomme le DTN (après consultation), par.. acte de souveraineté, estimant que les «Secrets» de la fédération ne devaient pas être divulgués (!?). Ce n'est nullement le moment de discuter de cette prise de position qui a été, entre autres, un motif de scissions et de désaccords qui ont fait bien du mal au sport. D'autres fédérations ont suivi et ce poste a été en fin de compte si galvaudé que la véritable mission de ce technicien s'est diluée dans les méandres de ces querelles de clochers.

Pourtant, de par le monde, ce poste existe et constitue un trait d'union incontournable pour les relations entre une fédération et sa tutelle. En revenant à cette formule et pour que les choses soient claires, il faudrait absolument que chacune des deux parties s'en tienne à son rôle dans le respect mutuel et la bonne entente. C'est un retour à la normale d'abord, un retour à la sagesse ensuite.Troisième bonne nouvelle, la nomination de Moncef Cherif en qualité de Directeur général du sport. Voilà un homme, un praticien, les mains encore enduites de cambouis, qui arrive avec son vécu acquis sur le terrain et qui bénéficie d'une très bonne expérience, de par les responsabilités endossées.

Ces renforts ne manqueront pas d'agir positivement dans la relance que l'on semble décidé à imprimer au sport. Bien entendu, il faut que la logistique suive et que ceux qui, dans presque toutes les disciplines, ont fait perdre au sport tunisien toute une décennie sinon plus rendent leurs tabliers et... des comptes. Mais là c'est une toute autre affaire.