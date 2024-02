Algérie: Constantine - Inauguration de structures sanitaires relevant du CRA

CONSTANTINE — Des structures sanitaires relevant du Croissant-Rouge algérien (CRA) ont été mises en service dimanche à Constantine.

Il s'agit dans d'un centre de santé, d'un centre psychopédagogique et d'une pharmacie, mis à disposition par le CRA dans le cadre du renforcement de la prise en charge sanitaire et psychologique des populations vulnérables et nécessiteuses, dans la wilaya de Constantine.

Au cours d'une visite de travail consacrée à l'inspection de structures relevant de l'organisation qu'elle préside, Mme Ibtissem Hamlaoui, présidente du CRA, accompagnée du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, et des autorités locales civiles et militaires, a inauguré le centre de santé et la pharmacie situés près du siège de la commune de Constantine.

Selon les explications fournies sur place, le centre comprend deux salles d'auscultation et une grande salle de soins de 5 lits, encadrés par 36 médecins volontaires et 5 agents paramédicaux.

La structure dispose également d'une pharmacie qui permet aux personnes nécessiteuses d'obtenir des médicaments à titre gratuit. La présidente du CRA a également inauguré un centre psychopédagogique pour enfants autistes, au quartier de la Casbah de Constantine, où elle s'est enquise des équipements disponibles dans cette structure spécialisée d'une capacité d'accueil allant jusqu'à 200 enfants, et qui comprend des salles d'apprentissage et des espaces pour diverses activités encadrés par une équipe multidisciplinaire.

En marge de sa visite, Mme Hamlaoui a indiqué, dans une déclaration à la presse, que le Croissant-Rouge algérien "s'emploie à renforcer la prise en charge des enfants autistes issus de familles nécessiteuses, dès l'âge de 3 ans, à la faveur de l'ouverture de 10 nouveaux centres dans différentes wilayas du pays, en plus de la mise à disposition d'autres centres de santé à l'échelle nationale pour prendre en charge la santé des familles nécessiteuses et des catégories vulnérables et leur donner des médicaments gratuitement".

Mme Hamlaoui a ajouté que le CRA a concrétisé, dans le cadre du programme de l'organisation, des projets dans plusieurs wilayas, destinés à la prise en charge de familles nécessiteuses et d'orphelins, en leur remettant des habits neufs pour l'Aïd et en organisant des cérémonies de circoncision, outre l'ouverture de 200 points de restauration caritatifs (Meïdat Ramadhan) pendant le mois sacré, pour couvrir l'autoroute est-ouest et les différentes routes nationales.