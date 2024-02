Afrique: Voeux de l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, pour le Nouvel An chinois

À l'occasion du Nouvel An chinois 2024, l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, adresse ses meilleurs voeux à ses compatriotes résidant dans le pays et à l'étranger par le biais de la chaîne CGTN Français.

« Bonjour à tous ! Je suis Lu Shan, ambassadeur de Chine au Burkina Faso. En ce merveilleux moment où le nouveau remplace l'ancien, au nom de l'ambassade de Chine au Burkina Faso, je voudrais adresser mes chaleureuses salutations pour le Nouvel An chinois et des bénédictions de la fête au peuple chinois et au peuple du Burkina Faso. La Chine et le Burkina Faso sont de bons amis et des partenaires basés sur les principes d'égalité, de bénéfice mutuel et de développement commun. Nous sommes étroitement unis par le rêve commun d'indépendance, de développement et de revitalisation.

Depuis la reprise des relations diplomatiques il y a plus de cinq ans, les relations entre la Chine et le Burkina Faso n'ont cessé de se développer, et la coopération amicale a donné des résultats fructueux. Au cours de la nouvelle année, la Chine est disposée à continuer de renforcer l'unité, l'amitié et la coopération avec le Burkina Faso, et à pousser les relations bilatérales à un niveau plus élevé. Enfin, je souhaite à la Chine et au Burkina Faso la prospérité et le développement rapide des relations sino-burkinabés. Je vous souhaite une joyeuse Fête du printemps, une belle et heureuse année du dragon empreinte de paix et de prospérité. »