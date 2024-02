Afrique: Paris sur les meilleurs buteurs de la CAN 2024 - Qui sont les favoris des phases finales ?

La planète football est en ébullition depuis le 13 janvier. À l'occasion de la CAN 2024, c'est vers les stades ivoiriens que tous les regards sont dirigés. Au terme des rencontres de poules, les premières tendances se dessinent pour les candidats les plus sérieux à l'ultime victoire du 11 février prochain. Comme pendant les premières semaines, cette séquence s'annonce pleine de surprises et d'enjeux du côté des parieurs.

Quelles sont les différentes façons de parier sur la CAN 2024 ?

À l'issue d'une première quinzaine haletante, les matches à élimination directe prennent le relais pour entretenir le suspense de cette Coupe d'Afrique des Nations. Lors de ce nouveau tour, PARIONS SPORT en Ligne propose de nombreuses combinaisons pour conjuguer passion du ballon rond et mises sportives. Si vous souhaitez prendre part à l'aventure, déterminez vos limites et consultez d'abord les pronostics pour la CAN 2024. Cela vous permettra d'être au fait des dernières tendances des bookmakers en restant dans le cadre du jeu.

Parier sur la CAN 2024 : quelle combinaison choisir ?

Bien sûr, les classiques 1N2 ou les paris combinés font partie des formules les plus prisées à l'occasion du championnat africain. Se positionner sur le score exact est aussi un must du genre. Lors de cette édition, les exploits sont au rendez-vous en terre d'Éburnie. Les aventuriers peuvent y voir une opportunité de multiplier leurs mises de départ plus rapidement. Les plus prudents peuvent, quant à eux, minimiser les risques en tentant les deux issues permises par un pari double chance. Enfin, pour les amateurs en quête de défi supplémentaire, les mises sur les performances individuelles des joueurs restent parmi les incontournables de PARIONS SPORT en Ligne.

Pourquoi parier sur les buteurs à la CAN 2024 ?

Les paris sur les buteurs sont aussi très appréciés des amoureux du genre. Pourquoi ? En plus des innombrables possibilités offertes, ils ajoutent du suspense face à des formules plus traditionnelles. C'est un domaine dans lequel les cotes se montrent plus avantageuses. Prendre des options sur le meilleur marqueur du championnat ou sur ses performances individuelles au cours d'un match permet de maximiser les gains et de remporter un beau challenge. Au fil des rencontres, les états de forme s'affinent : ce sont de précieuses indications pour assurer ses mises.

Qui sont les favoris pour soulever le trophée de meilleur buteur de la CAN 2024 ?

Emilio Nsue López : le meilleur réalisateur à date

Terrible désillusion pour la Guinée équatoriale et son arrière droit évoluant en troisième division espagnole. Depuis le début de la compétition, Emilio Nsue López en a fait voir de toutes les couleurs aux défenses adverses. Totalisant 5 réalisations, ce serait un miracle si celui-ci réussissait à conserver son poste de leader après la toute récente élimination de son équipe par la Guinée voisine.

Jacinto Muondo Dala et Mabululu : les Angolais en bonne forme

Avec un parcours presque parfait, l'Angola réalise pour l'heure un quasi sans faute dans la compétition. Avec respectivement 4 et 3 buts à leur actif, Dala et Mabululu sont des candidats sérieux pour décrocher une place de choix sur le podium des buteurs.

Mostafa Mohamed

Il y a bien un attaquant égyptien aux plus hautes places du classement de meilleur buteur de cette CAN 2024, mais pas celui que tout le monde attendait. Si Salah s'est contenté d'ouvrir son compteur personnel une seule fois, son compatriote Mohamed s'approche sérieusement de la première position. Poursuivra-t-il sur cette lancée ? Les prochaines rencontres verront-elles son comparse le rejoindre ? Le suspense reste entier.

Themba Zwane

Parcours plutôt poussif pour les Bafana Bafana dans cet opus 2024. Hormis une belle prestation contre la Namibie qui a permis à Themba Zwane de s'offrir un doublé, la sélection prétorienne peine à convaincre. Reste à savoir si leur attaquant peut se transcender à nouveau face au choc qui l'attend au Maroc.

Victor Osimhen

Le champion napolitain n'est pas en avance. Cité à de nombreuses reprises comme l'un des candidats les plus sérieux au casting du meilleur buteur de cette CAN 2024, le Nigérian devra enclencher la vitesse supérieure. Rien d'impossible pour celui qui s'est arrogé le titre de meilleur réalisateur du Calcio l'an passé.

Tous les jeux restent ouverts donc, et tout est envisageable jusqu'à la finale. Entre les formules standards et les combinaisons liées à la performance individuelle, les sensations fortes s'annoncent sur les terrains comme pour les paris.