Afrique: CAN 2023 - La Côte d'Ivoire privée de 4 joueurs contre la RDC

Les Eléphants de Côte d'Ivoire devront composer sans quatre des leurs pour leur demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 contre la République Démocratique du Congo (RDC) ce mercredi au Stade Alassane Ouattara d'Ebimpé.

Après le miracle de Yamoussoukro face au Sénégal en quart de finale, Bouaké a également eu droit à son moment irrationnel avec la qualification, cette fois-ci dans le jeu, des Eléphants qui, malgré leur infériorité numérique depuis la 43e minute et l'expulsion d'Odilon Kossounou, ont réussi à renverser la vapeur pour sortir le Mali (2-1) au bout des prolongations.

Un rouge dont on n'a pas senti l'impact sur des Eléphants qui se sont serrés les trompes pour accéder au dernier carré de leur CAN. A cette étape, ils devront être encore plus solidaires puisque non seulement le défenseur central du Bayer Leverkusen ne sera pas là, mais aussi trois autres joueurs.

En effet, l'auteur du but de la qualification, Oumar Diakité qui avait été averti durant la rencontre, a lui aussi reçu un carton rouge en raison d'un second jaune pour avoir enlevé son maillot au moment de célébrer ce but de la qualification. Serge Aurier et Christian Kouamé pour accumulation de cartons ne seront pas non plus disponibles pour le staff ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire a tellement de ressources sur le banc qu'Emerse Faé n'a pas de quoi à se faire des cheveux blancs.

Willy Boly devrait remplacer Kossounou dans l'axe de la défense, le Monégasque Wilfried Singo, Serge Aurier sur le flanc droit alors que Sébastien Haller pourrait (enfin) fêter sa première titularisation en pointe de l'attaque des Eléphants, à la place de Christian Kouamé.