Sénégal: Augustin Senghor se prononce sur l'avenir d'Aliou Cissé

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSFS), Me Augustin Senghor a évoqué dimanche la question de l'avenir du sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé qui est annoncé sur le départ après la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire.

Champion en titre et cité parmi les plus grands favoris de cette 34e édition de la CAN, et à juste titre d'ailleurs, le Sénégal s'est arrêté à la surprise générale en huitièmes de finale de la compétition. Se faisant sortir par la Côte d'Ivoire qui revient de très loin.

Un scénario que personne n'aurait envisagé non seulement avant le début de cette CAN 2023 mais surtout après le sans-faute de Sadio Mané et ses coéquipiers en phase de groupes (3 victoires en 3 matchs). Depuis cet échec, un seul homme est au centre des débats : Aliou Cissé.

Un temps annoncé sur le départ, Augustin Senghor lui ne voit pas pourquoi le technicien de 47 ans ne devrait pas garder son poste. « Il n'y a pas de cas Aliou Cissé. Il est toujours sous contrat. Laissez-nous évaluer. Pourquoi vous ne parlez pas du cas Augustin Senghor (lui-même), d'Abdoulaye Sow (vice-président de la FSF) ou de Kalidou Koulibaly ? C'est un ensemble. Nous étions tous partis pour essayer de remporter le trophée.

Que Dieu lui prête longue vie afin qu'il puisse continuer à servir son pays, comme il est en train de le faire jusqu'ici », a réagi, dans des propos rapportés par AfrikFoot, le président de la FSF dimanche en marge du départ de l'équipe nationale de Beach Soccer pour la Coupe du monde de la discipline à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. On tend peut-être vers un rebondissement dans ce mini feuilleton.