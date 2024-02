Guinée/Cote d'Ivoire: Le Syli National félicité par le président après son 1/4 de finale à la CAN 2023

Après avoir atteint pour la première fois les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Côte d'Ivoire, le Syli National de Guinée qui a regagné le sol guinéen dimanche, a reçu les félicitations du président de la République, Mamadi Doumbouya.

Ils étaient tout proche d'accéder au dernier carré d'une phase finale de CAN. Mais face à un collectif bien plus huilée et solide défensivement de la République Démocratique du Congo (RDC), les Guinéens se sont inclinés 1-3 au Stade Alassane Ouattara d'Ebimpé alors qu'ils menaient au score au bout de 20 minutes de minutes. Preuve que le Syli National dispose d'un groupe relativement jeune qui fera de belles choses à l'avenir.

LA DÉLÉGATlON GUlNÉENNE DE RETOUR À CONAKRY

Après avoir participé à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le Syli National a regagné la capitale guinéenne ce dimanche.

C'est dans cette vision là que le président Mamadi Doumbouya a félicité Kaba Diawara et ses hommes au moment de la restitution du drapeau national au Palais de la Présidence. « Félicitations à nos joueurs, à l'entraîneur et au staff ! Nous reviendrons encore plus forts. Tirons maintenant les leçons et préparons-nous pour les prochains défis, notamment la CAN 2025. Mobilisons nos énergies positives pour soutenir et renforcer le département des sports dans la mise en oeuvre d'une stratégie de développement de toutes les disciplines sportives dans notre pays. Merci Syli, vive Syli », a déclaré un président fier du dévouement de ses concitoyens pour leur patrie.

Accueilli par des milliers de supporters à leur arrivée à Conakry, le Syli National a vu sa cote grandir au près du peuple guinéen après son parcours dans cette CAN 2023 et devra donc poursuivre le travail pour une meilleure représentation en 2025 au Maroc.