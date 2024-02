Ghana: Ligue 1/Lyon/Marseille - Gattuso évoque les problèmes posés par Ernest Nuamah à l'OM

Défait par l'Olympique Lyonnais dimanche à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été dépassé sur le plan physique par son adversaire. Mais au-delà de la différence physique, l'entraîneur du club phocéen met également en avant la capacité d'élimination de l'ailier rhodanien Ernest Nuamah qui a posé énormément de problèmes à l'OM.

« En première période, l'aspect physique a fait la différence, c'est vrai, et à chaque prise de balle de Nuamah, on a été en difficulté comme sur le but », a reconnu l'Italien après le match dans des propos relayés par Maxifoot.

« L'impact physique a payé en première période. En deuxième période, en revanche, on est sorti un peu plus, mais on a pêché dans les trente derniers mètres, dans le dernier geste. Mais on a manqué d'engagement sur cette première période », a-t-il ajouté.

Auteur de 16matchs et 1 but en Ligue 1 cette saison, Ernest Nuamah a fait l'un de ses matchs réussi de la saison.