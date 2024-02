Congo-Kinshasa: En marge de la cérémonie d'échange des vœux 2024, SONAHYDROC SA - Augustin NKuba Kasanza présente de nouvelles perspectives de développement

A l'occasion de la nouvelle année, les cadres, personnel et mandataires de la SONAHYDROC SA se sont réunis ce vendredi 2 février 2024 à la salle La Perle de Sainte-Anne. Comme de coutume, ces moments de convivialité hors les murs du travail, leur ont permis d'échanger autour de leurs attentes respectives et des actions à mener pour l'année en cours. Après avoir présenté ses voeux à l'ensemble du personnel et des mandataires, le Directeur Général, Ir. Augustin Nkuba Kasanza, a revisité des améliorations effectuées au sein de la SONAHYDROC depuis l'installation du Conseil d'Administration, mais aussi des objectifs qui seront poursuivis au cours de cette année 2024, et des atouts majeurs susceptibles de garantir le développement de cette société publique.

Au cours de cette grande cérémonie, l'Ingénieur Augustin Nkuba Kasanza, Directeur Général de cette entreprise, a reconnu que la situation économique de la société, du reste héritée par le Conseil d'Administration, a été marquée par une absence d'un fond de roulement, des dettes importantes vis-à-vis des Régies financières, l'insuffisance des ressources pour financer les investissements pétroliers importants et renouveler les stocks. Mais aussi, d'une trésorerie précaire, d'un faible part de marché et d'un niveau très bas des rémunérations du Personnel par rapport au barème salarial dans la profession pétrolière.

Face à ce défi, lui et son équipe ne sont pas montrés abattus, mais ont plutôt travaillé d'arrache-pied afin que la société atteigne le niveau d'autres Sociétés Nationales des Hydrocarbures à travers le continent africain.

En guise de perspectives, il a repris un aperçu des objectifs de 2024 de la SONAHYDROC SA pour l'Aval pétrolier notamment, de poursuivre l'augmentation des volumes de vente à l'Ouest du Pays par une bonne politique promotionnelle et par l'augmentation de leur capacité de vente. Et pour l'Amont pétrolier, il sera question du renforcement du partenariat avec les sociétés partenaires et la poursuite de leur participation aux appels d'offre en cours pour l'acquisition des blocs pétroliers dans les trois bassins sédimentaires.

Une fois de plus, il a adressé ses remerciements au Chef de l'Etat ainsi qu'au Gouvernement, qui ont donné un signal fort, celui de redonner à la Société pétrolière nationale la place qu'elle mérite dans le sous-secteur «Aval pétrolier» en RDC. «Comme vous pouvez le remarquer, la SONAHYDROC SA dispose aujourd'hui des meilleurs atouts pouvant lui permettre d'amorcer son rapide redressement et redevenir le fleuron de l'industrie pétrolière en RDC», a-t-il affirmé.

Cette garantie a permis désormais à la SONAHYDROC SA de se constituer progressivement un fond de roulement qui lui faisait cruellement défaut dès sa création, mais surtout d'acquérir en propre ses stocks des produits pétroliers de qualité qu'elle met à la disposition de la population à moindre coût.

Raisons pour laquelle, il a lancé un appel pressant à l'ensemble du Personnel, pour la prise de conscience qu'ils doivent tous investir dans le travail afin de faire avancer la société. Mais aussi, à maintenir la discipline à tous les niveaux, favoriser le travail d'équipe dans un climat apaisé et serein, entretenir la cohésion de tous les organes de la société, combattre les antivaleurs, promouvoir l'image de marque de la société auprès des tiers et de protéger son patrimoine.

Car, tout ceci risque de ne pas être pérennisé s'ils ne parviennent pas à renforcer l'ardeur au travail et à maintenir la discipline au sein de la société.

Myriam Yenga remercie le Conseil d'Administration

C'est dans cette ambiance que la Présidente de la délégation syndicale, Myriam Yenga, a remercié le Conseil d'Administration pour les efforts consentis pour le bon fonctionnement de la société depuis leur prise de fonction en date du 15 juin 2023. Qu'à cela ne tienne, elle a exprimé son voeu d'observer certains changements au profit des agents et a invité les autorités à prêter davantage oreille à toutes les préoccupations qui sont restés longtemps sans solution. A savoir : La révision du barème salarial, l'apurement des arriérés de salaire, la réhabilitation du centre médicale, la promotion des agents féminins et la formation de la délégation syndicale.