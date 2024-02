Congo-Kinshasa: De 3500 entreprises sous-traitantes enregistrées, à plus de 14.000 en une année de travail, ARSP - Miguel Kashal présente un rapport à mi-parcours à Félix Tshisekedi

*Reçu en audience par le président de la République, le Directeur général de l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé, l'honorable Miguel Kashal Katemb, a présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le rapport des activités à mi-parcours ainsi que le plan d'action de cet établissement public en vue d'accompagner le premier pilier de son deuxième mandat, à savoir : la création des emplois .

Rangée derrière la vision du Chef de l'Etat, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé s'engage à poursuivre les efforts déjà entamés pour la création d'une classe moyenne véritablement congolaise.

Au cours de l'audience lui accordée par le Président de la République, L'Honorable Miguel Kashal Katemb Dg de l'ARSP a fait savoir au Président Félix Tshisekedi que tout le travail abattu par le personnel de cet établissement public au cours de ces derniers mois repose sur l'accès des entrepreneurs congolais aux marchés. Ceci aura pour effet direct la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui constitue le premier pilier de son nouveau quinquennat.

« Nous sommes venus présenter un rapport partiel au Chef de l'État, la sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais, j'ai dis à toutes les entreprises en RDC qu'ils doivent savoir qu'on devrait se mettre d'accord sur ce point. L'accès aux marchés des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le Chef de l'État. La chaine de valeur des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La Loi n'exclut pas les expatriés parce qu'elle parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux, mais chose grave on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des congolais. Cette époque est révolue, plus rien ne sera comme avant, nous allons remettre de l'ordre dans ce secteur», a expliqué à la presse le Dg de l'ARSP qui a présenté un bilan à mi-parcours de toutes les actions initiées notamment, le contrôle dans tous les secteurs d'activité économique, la vulgarisation de la Loi sur la sous-traitance, le renforcement du partenariat avec le secteur privé. Et d'ajouter : «Nous avons reçu la bénédiction du Chef de l'État pour pouvoir remettre de l'ordre dans ce secteur et c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. 8 milliards de dollars qui s'évaporaient, cette histoire doit changer. Cet argent doit rester dans le pays au travers la chaîne de valeur et être diffusé dans la population à travers les entreprises à capitaux majoritairement congolais », a martelé Miguel Kashal.

Il faut noter que dans le rapport à mi-parcours présenté au Chef de l'État, on note également que les indicateurs du travail abattu par l'ARSP sont plutôt en constante amélioration passant de 3500 entreprises sous-traitantes enregistrées, à plus de 14.000 en une année de travail seulement.