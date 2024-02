Congo-Kinshasa: Deux personnalités de la société civile toujours détenues après leur arrestation devant le Parlement

En République démocratique du Congo (RDC), Fred Bauma et Bienvenu Matumo, deux personnalités de la société civile, sont toujours détenues, ce 5 février 2024, au surlendemain de leur arrestation en même temps que celles de sept autres personnes durant d'une manifestation pour commémorer et dénoncer les 600 jours d'occupation de la ville de Bunagana, dans l'Est de la RDC, par les rebelles du M23. Détails.

En République démocratique du Congo (RDC), plusieurs militants des droits de l'homme ont été arrêtés le 3 février 2024 en fin de journée à Kinshasa.

Ils participaient à une manifestation pour commémorer et dénoncer les 600 jours d'occupation de la ville de Bunagana, dans l'Est de la RDC, par les rebelles du M23. Selon les informations de RFI, une partie des militants ont été libérés ce lundi matin. Mais deux personnalités de la société civiles congolaises sont toujours détenues : il s'agit de Fred Bauma et Bienvenu Matumo, deux militants historiques de la Lucha.

Fred Bauma dirige notamment l'institut de recherches congolais Ebuteli, basé à Kinshasa et qui travaille sur plusieurs piliers : sécurité, gouvernance...

Bienvenu Matumo poursuit son doctorat en France, mais continue de militer au sein de la société civile en RDC et il est actuellement à Kinshasa.

Ils ont tous les deux été arrêtés donc ce samedi en fin de journée. Ils étaient devant le Palais du peuple, le Parlement congolais.

Aucun motif officiel

Ils ont été arrêtés en même que sept autres personnes, selon des témoins. Cinq ont été libérées depuis, mais leurs téléphones ont été retenus par l'Agence nationale de renseignements (ANR).

Maud-Salomé Ekila, proche du Prix Nobel de la paix Denis Mukwege, ancien candidat à la présidentielle, présente sur les lieux, a pu, elle, échapper à son arrestation. Des proches disent qu'elle est désormais en sécurité avec ses enfants.

Aucun motif officiel n'a encore été donné pour justifier ce coup de filet des services de renseignements. Mais, selon les premiers éléments, ce n'est pas en lien direct avec la manifestation organisée ce samedi.