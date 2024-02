Madagascar: Marc Ravalomanana - « Le TIM participera à toutes les élections »

Après la présidentielle du 16 novembre et la victoire de Andry Rajoelina, le parti de l'ancien président Marc Ravalomanana ne s'avoue pas vaincu. Il compte faire des futures élections ses principaux objectifs.

Tous les états-majors politiques ont déjà les élections communales et les législatives dans leur viseur. Très actif depuis le début du mois de janvier, le parti Tiako i Madagasikara (TIM) de l'ancien président Marc Ravalomanana a déjà annoncé la couleur. « Nous ne permettrons pas à ceux qui sont au pouvoir de régner seuls », a soutenu Marc Ravalomanana lors de son discours à Imerinkasinina pendant le reboisement annuel organisé par son parti, samedi dernier. « L'objectif est d'avoir le plus grand nombre d'élus possible lors des prochaines élections », a-t-il déclaré devant ses convaincus, venus nombreux.

Liste électorale

La stratégie n'est plus aux « marches pacifiques » ni au boycott pour l'ancien parti fort. En effet, avec le score que l'ancien président a réalisé malgré ses décisions, le TIM reste un poids lourd que le régime ne devra pas sous-estimer. Il figure d'ailleurs parmi les formations politiques dotées d'un arsenal électoral important avec une base solide qui n'attend qu'à être mobilisée. « Afin d'atteindre notre objectif, nous devons encourager la population à s'inscrire sur la liste électorale », a ajouté l'ancien locataire d'Iavoloha avant d'indiquer que « les élections qui se tiendront sont des élections de proximité, autrement dit, on élit des dirigeants au niveau de la base avec des électeurs dans chaque circonscription ». En tout cas, la population n'a plus que 10 jours pour s'inscrire sur la liste électorale car la RALE ou Révision annuelle de la liste électorale ou RALE prendra fin le 15 février.

%

Cavalier seul

Si l'inscription sur la liste électorale se trouve parmi les priorités des priorités pour les Zanak'i Dada, ils peuvent encore patienter avant de connaître ceux ou celles qui vont porter la couleur du parti lors de ces compétitions. Depuis quelques semaines, au sein du Collectif des candidats, des idées selon lesquelles des listes et des candidats uniques pour l'opposition commençaient à germer. En attendant le discours de Marc Ravalomanana, rien n'est encore décidé. L'heure n'est pas encore au choix de candidat, semble expliquer le président national du TIM qui a précisé que « concernant les candidats du parti, le moment opportun viendra pour en parler et procéder aux sélections ». Avec la tergiversation des autres membres du Collectif des candidats, le TIM risque ainsi de faire cavalier seul aux prochaines communales et législatives. Des militants TIM, surtout les plus fidèles, mettent en garde toutefois les dirigeants du parti à ne pas faire une erreur de casting.

Solidarité

En attendant, Marc Ravalomanana appelle tous les militants et sympathisants du parti à la solidarité et à réprimander toutes formes d'exclusion. Le reboisement qui s'est passé à Imerinkasinina, samedi, était une véritable communion entre l'instance dirigeante du parti, avec l'ancien président à sa tête, ses élus, ses militants et ses sympathisants. « Le Tiako i Madagasikara ne ferme pas la porte à tous ceux qui aspirent à sortir Madagascar de cette situation. Les Malgaches ne méritent pas de vivre de telles conditions », a d'ailleurs déjà martelé l'ancien président qui invite les siens à rester vigilants par rapport au piège de la division. « L'unité est très importante pour un parti fort comme le TIM. On doit toujours s'en préoccuper afin qu'elle ne soit pas détruite par ceux qui sont animés par les mauvaises idées », a-t-il conclu. Quoi qu'il en soit, le TIM est en train de huiler sa machine électorale qui entrera certainement en concurrence directe avec le TGV, au moins dans la capitale. Un match dans le match que tout le monde attend avec impatience.