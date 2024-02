Madagascar: Tennis de table / Jeux Africains - Lino, Luciano, Santatra et Fitia complètent la liste des locaux

Les quatre pongistes en plus des champions de Madagascar, Riva Rakotoarisoa et Océane Rakotondrazaka, complètent la liste des six locaux qualifiés pour les Jeux africains à Accra, du 8 au 24 mars.

Huit pongistes représenteront la Grande Île aux 13es Jeux Africains à Accra 2023 prévus se tenir du 08 au 24 mars 2024. Quatre pongistes locaux ont validé leur ticket lors d'un match de test de sélection finale s'étant tenu samedi au Palais des Sports de Mahamasina. Ils sont 6 dans le tableau masculin à savoir Luciano, Rhandy, Takko, Narindra, Lino et Miora et 5 chez les dames entre autres Harena, Santatra, Fitia, Irinah et Rojo à disputer les 4 tickets dans une poule unique. Les deux premiers dans les deux tableaux ont été qualifiés.

Il s'agit de Lino Razafindralambo et Luciano Randrianantoandro chez les hommes et Santatra Raharijaona et Fitia Rakotonirainy du côté des dames. Les deux tenants du titre lors du dernier championnat national à Tamatave, à savoir Riva Rakotoarisoa chez les hommes et Océane Rakotondrazaka chez les dames sont qualifiés d'office.

Si auparavant, quatre expatriés étaient prévus pour composer la sélection, la direction technique a revu à la baisse le nombre en n'intégrant que deux expatriés et six locaux. « Nous allons boucler la liste après le feu vert du ministère. Nous prévoyons d'aligner 8 pongistes dont 4 respectivement pour les hommes et les dames », nous a fait savoir Tahiry Rakotoarisoa, directeur technique national au sein de la Fédération Malgache de Tennis de Table. Le regroupement devrait démarrer dans une semaine. « La préparation finale des athlètes devra débuter au plus tard le 13 février car il faut aviser les pongistes et leurs écoles » a continué, le DTN.