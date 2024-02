Madagascar: Mieux vaut prévenir que guérir

En juillet 2021, au plus fort de la pandémie de Covid-19, la Coordination nationale contre la Covid-19 aux Comores avait alerté à l'époque sur la circulation du variant Delta dans l'Océan Indien. Ce qui avait amené le Premier ministre Christian Ntsay à ordonner le renforcement de la surveillance des côtes malgaches. Tout particulièrement au niveau du port de débarquement des boutres en provenance des Comores à Mahajanga, surtout après la détection d'un cas positif à bord d'un caboteur venant de l'archipel voisin.

Aujourd'hui, les autorités sanitaires comoriennes confirment l'existence d'un homme mort et d'autres cas suspects de choléra à bord d'un bateau venant de Tanzanie. Appliquant le principe de précaution, les autorités malgaches ne tardent pas non plus à prendre des mesures barrières, en suspendant en premier lieu les liaisons maritimes et aériennes avec les Comores qui constituent une zone d'endémie du choléra. Mieux vaut prévenir que guérir, selon le ministère de la Santé qui rappelle les règles d'hygiène élémentaires à suivre pour ne pas attraper cette maladie bactérienne qui se transmet généralement par et dans l'eau.

Laquelle doit être bouillie avant d'être bue et conservée dans des récipients propres et bien fermés. « Manger 5 fruits et légumes par jour, pour être en bonne santé », selon la recommandation de l'OMS reprise en 2001 par le Plan National Nutrition Santé ou plus communément PNNS. Pour éviter d'attraper le choléra, pas besoin d'une pastèque entière ou toute une ration de bananes mais juste de les laver avant de les manger. Laver avant de consommer, pour parodier une formule en vogue dans les bars. Ne pas oublier non plus de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à défaut avec des cendres. La prévention du choléra passe aussi par l'utilisation de latrines comme le dit le slogan : « Fadio ny mangery an-kalamanjana ». Surtout avant d'aller manger...