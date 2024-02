Angola: Le pays garantit des incitations fiscales aux investisseurs

Doha — L'Angola s'engage à soutenir les investissements étrangers et à créer un environnement d'affaires favorable, avec des incitations attractives, y compris fiscales, a déclaré dimanche, à Doha, au Qatar, la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho.

La gouvernante, qui intervenait lors de la cérémonie célébrant la Fête Nationale de l'Angola à l'Expo Doha 2023, en tant que représentante du Président de la République, João Lourenço, a appelé les milieux d'affaires qataris à considérer le marché angolais comme une destination pour leurs investissements, assurant qu'ils bénéficieront d'incitations fiscales et d'aides à l'intégration dans la chaîne de valeur.

"Notre pays a la chance d'avoir un climat diversifié et des sols fertiles, adaptés à une large gamme de cultures agricoles, du café à la banane, en passant par le maïs, le manioc et d'autres dont le potentiel n'est pas encore pleinement exploré", a indiqué Ana Paula de Carvalho, lors de l'événement, dans lequel le Qatar a été représenté par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Abdullah Al Subaie, accompagné d'autres entités.

Pour la dirigeante angolaise, cela signifie non seulement récolter les fruits d'un investissement dans un certain secteur, mais aussi contribuer au développement durable et à la sécurité alimentaire.

Dans son intervention, la gouvernante a dit que l'Angola participe à l'exposition internationale d'horticulture avec le sous-thème "Agriculture moderne, conscience environnementale et durabilité" et la devise "Planter pour la vie", dans le but de montrer au monde les efforts déployés par le pays dans la production alimentaire, protégeant la vie et améliorant la santé de la population.

La ministre angolaise a affirmé qu'avec cela, le Gouvernement angolais entend illustrer la symbiose parfaite entre l'agriculture moderne et traditionnelle, soulignant que des facteurs importants, tels que l'équilibre entre la technologie moderne dans l'agriculture et la production communautaire, ont façonné les politiques du pays en matière de diversification économique.

Elle a considéré la conscience environnementale comme fondamentale pour promouvoir un changement d'attitudes et de comportements nuisibles à l'environnement, précisant que l'Angola développait des outils pour encourager la protection de la nature à travers une connectivité accrue avec la nature et la promotion du développement environnemental.

Selon Ana Paula de Carvalho, la devise de l'Expo 2023 - "Désert vert, meilleur environnement" - est un appel à l'humanité à créer des formes de production alimentaire plus harmonieuses et durables, alliant tradition et technologie moderne, pour une utilisation équilibrée des ressources naturelles, en tenant compte de l'importance de maintenir l'équilibre de la biodiversité et de l'écologie sans nuire à la vie moderne.

"Cet événement revêt une grande importance dans les efforts et la coopération mondiale sur les défis auxquels chaque pays est confronté dans la recherche de solutions durables, en vue d'atteindre les objectifs fixés au niveau national et dans les accords et traités dans les différents domaines de l'Agenda 2030 sur le développement durable», a-t-elle ajouté.

Elle a dit que l'Angola était confronté à une dégradation accentuée de sa bande côtière de 1.650 kilomètres, en raison de la pression humaine sur le sol, notamment la production alimentaire, le pâturage excessif, les brûlages et la déforestation incontrôlée.

« Le gouvernement s'efforce d'inverser cette situation, de protéger la bande côtière nationale et les zones déboisées de l'intérieur, afin de corriger les effets néfastes du changement climatique, ainsi que d'éviter la rupture totale des sols, qui met en péril non seulement la faune et la flore, mais aussi la sécurité alimentaire des populations », a-t-elle informé.

La ministre a également parlé des actions développées dans le cadre du programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud du pays, mettant en relief le canal de Cafu, et a également évoqué les initiatives visant à ralentir la progression du désert dans la province de Namibe (sud), à travers une campagne en cours visant à planter plusieurs espèces d'arbres pour créer un grand rideau vert en vue de stopper la progression du désert.

La gouvernante a également mis en avant les programmes d'engagement et d'autonomisation des communautés, en mettant l'accent sur la création d'écoles de terrain, l'éducation environnementale et la mise en place de chaînes de valeur ajoutée, dans le but de sauvegarder la subsistance des populations touchées par ce phénomène.

De son côté, le ministre qatari de l'Environnement et du Changement climatique a promis à l'Angola la concrétisation des « projets forts » qu'il a dans les domaines de l'environnement et de la sécurité alimentaire.

Abdullah Al Subaie a déclaré que l'Angola se portait bien à l'Expo et a salué la performance du groupe culturel lors de l'événement.

Il a considéré la coopération politique et économique comme importante pour l'Angola et le Qatar, notamment dans les domaines du pétrole, de l'environnement, de l'éducation et des relations internationales.

La Journée de l'Angola à l'Expo 2023 a réuni le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João Manuel Bartolomeu da Cunha, l'ambassadeur d'Angola au Qatar, António Coelho Ramos da Cruz, la commissaire générale de l'Angola à l'Expo, Albina Assis, des membres du corps diplomatique accrédités au Qatar et plusieurs citoyens angolais.