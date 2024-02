Angola: La pluie détruit la route et le bassin de rétention de Damba

Malanje (Angola) — Les fortes pluies qui se sont abattues sur Malanje ces derniers jours ont provoqué, dimanche, la destruction totale du bassin de rétention et la fermeture de la route qui relie l'établissement pénitentiaire de Damba, dans la municipalité de Mucari.

Les pluies ont provoqué une augmentation du débit de la rivière, ce qui a entraîné la destruction du barrage de rétention d'eau.

Selon l'ANGOP sur place, la situation provoque l'érosion du lit et de la route, en plus de l'arrachage des arbres dû au courant d'eau.

Affecté à la Délégation Provinciale de l'Intérieur, le bassin susmentionné a été construit il y a plus de deux ans dans le but de retenir l'eau pour l'irrigation du projet agricole « Agri-Damba », ainsi que pour la pêche et le pastoralisme pour les populations riveraines.

Selon le directeur provincial des infrastructures et équipements du ministère de l'Intérieur à Malanje, surintendant Ivory Tonga, la barrière érigée le long du bassin a cédé à cause de la pression de l'eau retenue, des efforts seront donc déployés pour surmonter la situation.

Il a précisé que le glissement de terrain avait commencé lentement vendredi (2), avec une équipe déjà composée de responsables de l'Institut national des routes d'Angola (INEA), du Bureau provincial des infrastructures et services techniques et du Département des travaux publics en vue d'évaluer l'état technique du bassin, pour trouver des solutions.

Il a souligné que l'équipe a conclu qu'il y avait un besoin urgent de construire un pont d'au moins 15 mètres de longueur, pour permettre la reprise de la circulation sur ce tronçon.

En conséquence, une délégation du ministère des Travaux publics est arrivée à Malanje lundi (5) pour visiter le site, afin d'évaluer les dégâts et de définir les moyens de les résoudre.

Le barrage susmentionné est situé à cinq kilomètres de la déviation de la route nationale 230 et constitue le seul point d'accès vers la prison de Damba, le centre de formation du service de recherche criminelle (SIC) et les quartiers de Safa, Bingui-Bumba, Caginga et autres.

A l'heure actuelle, les habitants de ces quartiers, les employés et la population pénale de l'établissement pénitentiaire de Damba, sont piégés, sans possibilité de traverser, bien que les techniciens de l'INEA et de la Délégation de l'Intérieur avancent la possibilité d'ouvrir une route alternative d'accès au site, depuis le quartier Ana Quixito, dans la région de Catala.