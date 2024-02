Afrique: CAN 2024/Nigeria-Afrique du Sud, Côte d'Ivoire-RDC... Ce qu'il faut savoir sur les demi-finales

Le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des nations ivoirienne met aux prises quatre anciens vainqueurs aux profils très divers. L'expérimenté Nigeria face aux revenants sud-africains, la Côte d'Ivoire miraculée face à une République démocratique du Congo (RDC) transformée... Focus sur les demi-finalistes de cette CAN 2024.

Le Nigeria, une expérience unique au plus haut niveau

Les Super Eagles sont, de loin, les plus habitués à de telles hauteurs. Cette CAN 2024 représente la 20e participation du Nigeria au tournoi continental. Et sa régularité est impressionnante : la sélection nationale est pour la 15e fois dans le dernier carré. Les chiffres sont forts, très forts même. Lorsqu'il se qualifie pour une CAN, le Nigeria se hisse au moins en demi-finale 75% du temps !

Cette expertise, l'efficacité et surtout la solidité des Nigérians, qui n'ont concédé qu'un seul but en cinq rencontres depuis le début de la compétition (contre la Guinée équatoriale au premier tour), ont octroyé aux hommes de José Peseiro le statut de favoris naturels à la victoire finale. Encore faut-il passer l'écueil des demi-finales... Huit fois sur 15, ça a coincé pour le Nigeria. D'ailleurs, les Super Eagles ont beau être l'équipe montée le plus de fois sur le podium, ils ne pointent qu'au quatrième rang au classement des plus titrées, derrière l'Égypte, le Cameroun et le Ghana.

%

L'Afrique du Sud, le come-back d'un outsider

Portés notamment par Hugo Broos, le sélectionneur qui a déjà remporté la CAN en 2017 à la tête du Cameroun (le seul ancien vainqueur parmi les quatre entraîneurs demi-finalistes), et par Ronwen Williams, le gardien spécialiste des tirs au but, les Sud-Africains s'offrent, cette année, un retour en grâce au premier plan. Après quatre années fastes à la fin du siècle dernier - championne d'Afrique en 1996, vice-championne en 1998, troisième en 2000 -, l'Afrique du Sud était depuis rentrée dans le rang, ne faisant guère mieux que des quarts de finale. Vingt-quatre ans plus tard, la roue tourne enfin.

Pour accéder à une nouvelle finale, les Bafana Bafana vont devoir être solides et prendre le dessus contre un adversaire qui leur réussit assez peu. En 13 confrontations, l'Afrique du Sud ne l'a emporté que deux fois (et jamais en phase finale d'une compétition), contre sept victoires nigérianes. Le dernier face-à-face remonte à la CAN 2019 avec un quart de finale remporté dans les derniers instants par les Super Eagles (2-1).

La Côte d'Ivoire, le miracle permanent

Et dire qu'il y a à peine deux semaines, le ciel tombait sur la tête des Éléphants avec cette énorme gifle reçue contre la Guinée équatoriale (0-4) et une qualification pour les huitièmes de finale entre les mains d'autres équipes... Depuis, la Côte d'Ivoire a remercié Jean-Louis Gasset, remplacé par Emerse Faé au poste de sélectionneur. Elle s'est qualifiée in extremis parmi les meilleurs troisièmes. Et elle a tout renversé sur son passage. Le Sénégal, champion en titre ? Rattrapé sur le fil, puis scalpé aux tirs au but en huitièmes de finale. Le Mali, en supériorité numérique pendant une très large partie du quart de finale ? Repris également dans les derniers instants, puis vaincu au bout du bout de la prolongation.

« On vaut rien, mais on est qualifié ! », scande-t-on avec le sourire dans tout le pays, sans oublier bien sûr le tube du moment, Coup du marteau. La Côte d'Ivoire, revenue de l'enfer, n'est pas impériale mais elle fait passer 1000 émotions à ses supporters. Portés par un élan populaire et une force mentale retrouvée, les Éléphants sont de retour dans le dernier carré pour la première fois depuis leur dernier sacre, en 2015. Jusqu'où peuvent-ils aller ainsi ? Sachant qu'ils seront privés d'Odilon Kossounou, Oumar Diakité, Serge Aurier et Christian Kouamé, tous suspendus pour cette demie.

La RDC, unie pour un rêve

« Il y a un an, tout le monde se moquait de nous. Et aujourd'hui, on est en demi-finale. Comme Chancel (Mbemba) l'a dit, c'est la justice de Dieu ! » Au moment de commenter la qualification méritée des siens pour les demi-finales contre la Guinée, l'ailier Théo Bongonda n'a pas oublié d'où vient la RDC. La métamorphose est indéniable, entre la sélection qui avait bien mal entamé ses éliminatoires de la CAN et celle qui ne fait plus rire personne désormais. Entretemps, Sébastien Desabre l'a prise en main et lui a transmis un nouveau souffle et un état d'esprit irréprochable. Les Léopards avancent en groupe, concentrés et déterminés. Les favoris marocains, les coriaces égyptiens et les courageux guinéens en ont tous fait les frais.

Et c'est ainsi que revoilà les Congolais dans le dernier carré d'une CAN, comme en 2015 en Guinée équatoriale. Il y a neuf ans, leur rêve de se hisser en finale - ce qui ne leur est plus arrivé depuis 1974 - s'était brisé face à... la Côte d'Ivoire, future championne d'Afrique. Bien évidemment, les Léopards seraient ravis de prendre leur revanche face aux Éléphants dans leur antre d'Ébimpé. Tous les ingrédients pour une demi-finale intense sont réunis.