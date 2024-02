Congo-Brazzaville: Ligue de handball de Brazzaville - Un tournoi de mise en jambe pour préparer la saison

La ligue départementale de handball de Brazzaville organise, du 3 au 17 février, un tournoi dit de mise en jambe pour préparer les athlètes et autres acteurs à affronter les plus grandes compétitions de la saison, à savoir les championnats départementaux et nationaux.

Plus d'une vingtaine d'équipes dans les catégories des juniors (messieurs et dames) puis séniors (messieurs et dames) s'opposent dans le cadre de la compétition. Plus de trente-cinq matches seront joués durant ce tournoi qui a ainsi lancé officiellement les activités de la petite boule au niveau de Brazzaville.

Lors de la première journée, plusieurs matches se sont déroulés. Le public a eu droit à des rencontres émouvantes et spectaculaires avec des clubs nouveaux comme Diables noirs ou CF JSO qui ont séduit à travers la qualité de jeu et les atouts individuels de certains de leurs athlètes.

Au terme des rencontres du 4 février, notamment chez les messieurs, BMC a largement dominé Lion Sport (59-08) au moment où AVR s'est incliné devant Inter club 23-30. CF JSO, pour sa part, a survolé les efforts de Diables noirs, 46-17. Du côté des dames, HC Kali a battu US Renaissance 37-27 et Grain de Sel a aisément dominé Inter club 34-14. La prochaine journée, le 7 février, sera beaucoup consacrée aux rencontres des juniors avec les matches Asoc-DGSP, Académie-CF JSO et AS Neto-Patronage chez les garçons puis AS Otoho-Kalhed chez les filles.