Afrique: Classement FIFA - La RDC grimpe de la 67e à la 61e place en février

Qualifiée pour les demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), la République démocratique du Congo (RDC) a fait un bond de six places au classement mensuel de la Fédération internationale de football association (Fifa) pour ce mois de février.

La Fifa a actualisé, le 4 février, son classement mensuel, et l'on note à coup sûr des changements de position des pays africains au regard de leur comportement par rapport à la phase finale de la 34e édition de la CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire. Les quatre demi-finalistes du tournoi ont naturellement vu leur cote en hausse, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la RDC et l'Afrique du Sud. Avec un statut d'outsiders, et pas du tout attendus à ce niveau de la compétition, les Léopards de la RDC ont bouleversé les données. Certains ont parlé de surprises, mais le sélectionneur manager de l'équipe congolaise, Sébastien Desabre, a plutôt déclaré : « Cette CAN est celle du travail, pas des surprises... ».

Grâce à cette performance, la RDC a gagné 39,21 points, faisant un bond de six places. Elle passe du 67e au 61e rang mondial, et de la 14e à la 11e place en Afrique. Pour sa part, l'Afrique du Sud est passée de la 66e à la 62e position au monde, et 12e en Afrique, juste derrière la RDC. Hôte de la 34e CAN, la Côte d'Ivoire se retrouve à la 48e place mondiale, et 8e en Afrique. La plus grande progression en Afrique est à mettre à l'actif du Nigeria avec un bond de dix places pour occuper le 32e rang mondial et le 3e sur le continent.

Le top 10 continental se compose du Maroc (éliminé en quarts de finale de la CAN) qui a conservé sa première place en Afrique et 12e au rang mondial, devant le Sénégal (éliminé en quarts de finale de la CAN et 17e rang mondial), le Nigeria (32e au monde), l'Egypte (éliminée en quarts de finale par la RDC et 36e au rang mondial) et la Tunisie (éliminée en 8e de finale et 39e au rang mondial). L'Algérie, éliminée au premier tour et 41e au rang mondial est 6e sur le continent, devant le Mali (éliminé en quarts de finale et 45e rang mondial). Eliminé en quarts de finale de la CAN, le Cameroun est 9e en Afrique, derrière la Côte d'Ivoire, et 51e au rang mondial. Le Burkina Faso (60e rang mondial) clôture le top 10 africain.

Les résultats des demi-finales de la CAN, le 7 février, vont certainement influer sur le prochain classement dans la zone Afrique, avec d'une part, la Côte d'Ivoire face à la RDC et, de l'autre, le Nigeria opposé à l'Afrique du Sud. Le top 10 mondial se constitue de l'Argentine, de la France, de l'Angleterre, de la Belgique, du Brésil, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie et de la Croatie.