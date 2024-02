Tunisie: Le Conseil national des districts et des régions devrait être installé au plus tard début avril (Mnasri)

Tunis — Les conseils locaux, les conseils régionaux, les conseils des districts et le conseil national des districts et des régions devraient être installés au plus tard début avril, a déclaré le porte-parole de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) Mohamed Tlili Mnasri.

Dans une interview accordée à l'agence TAP, Mnasri a expliqué que l'instance entamera les opérations de tirage au sort des membres des conseils régionaux, dans un délai de 8 jours à partir de la proclamation des résultats définitifs des élections locales.

"Les conseils régionaux devraient se réunir 8 jours après la proclamation des résultats définitifs, c'est à ce moment que l'ISIE doit effectuer le tirage au sort des membres de conseils locaux qui représenteront leurs Imadas (secteur territorial) dans les conseils régionaux pour un premier mandat", a-t-il expliqué.

L'article 34 du Décret-loi n° 2023-10 du 8 mars 2023, réglementant les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts stipule que les membres des conseils des districts et du Conseil national des régions et des districts sont élus au suffrage indirect (par les membres des conseils régionaux).

La proclamation des résultats définitifs devrait avoir lieu le 17 mars 2024, après l'expiration des délais de recours.

Rappelons que le premier tour des élections locales a eu lieu le 24 décembre 2023 et a abouti à l'élection de 1348 membres de conseils locaux sur un total de 6177 candidats directs, répartis sur 2155 circonscriptions électorales.

Le deuxième tour a eu lieu dimanche le 4 février 2024 dans 779 circonscriptions électorales pour 1558 candidats.