Tunisie: Second tour des élections locales | Kairouan - Tout s'est déroulé dans de bonnes conditions

La campagne du second tour des élections locales s'est passée d'une manière timide, surtout dans les secteurs territoriaux (imadas) où les candidats étaient en contact direct avec les électeurs. Plus le candidat est populaire, plus il a de chance de recueillir le maximum de voix et de faire passer son propre programme.

Notons que pour ce second tour des élections locales dans le gouvernorat de Kairouan, 90 candidats sont en lice au sein des 45 circonscriptions.

Et l'Irie a mobilisé 139 centres de vote (soit 217 bureaux) pour les 220.000 électeurs.

Et c'est à 8h00 que tous les centres de vote ont commencé à accueillir les premiers électeurs. Dans la matinée, c'est la tranche d'âge des plus de 50 ans qui s'est déplacée dans les bureaux de vote et le taux de participation à 10 heures est normal et proche de celui du premier tour, à la même heure.

Ainsi, sur les 220.000 électeurs 5.686 ont déjà voté à 10 heures, soit un taux de 2,5%.

Ce taux est passé à 6,48% à midi puis à 10,49% à 15h00. Et le taux de participation s'est nettement amélioré l'après-midi avec l'arrivée des femmes et des jeunes.

A titre d'exemple, dans la circonscription de Oued El Gssab (délégation de Oueslatia), sur les 1.662 électeurs, 125 ont déjà voté à 10h00, 304 l'ont fait à midi et 482 à 14 heures.

%

Dans la délégation de Hajeb El Ayoun où 8.724 sont inscrits au sein des 3 centres de vote, le taux de participation, qui était de 4% à 10h00, est passé à 7,4% à 13 heures.

Un taux allant crescendo

Par cette belle journée ensoleillée, l'ambiance était bon enfant à Kairouan-Ville dans tous les centres de vote entourés d'un important dispositif sécuritaire, et en fin d'après-midi, on remarquait une évolution allant crescendo dans le taux de participation.

Et les efforts déployés par l'Irie étaient visibles à travers une bonne organisation et une application studieuse de ses membres répartis dans les différents bureaux de vote, sans oublier les observateurs et les représentants de la société civile.

Au centre de vote Aouled Farhane (Kairouan-Nord) où sont inscrits 6.616 électeurs au sein des 5 bureaux, un nombre raisonnable de votants n'ont pas manqué ce rendez-vous avec les urnes pour accomplir leur devoir électoral. Ainsi, 145 personnes ont déjà voté avant 13h00.

Parmi les électeurs motivés, nous avons recueilli le témoignage de Fayçal, 45 ans, instituteur : «J'espère qu'à la fin de ce processus électoral, on aura des représentants dignes de la confiance placée en eux. Les élus locaux seront proches de leurs concitoyens, transmettront leurs préoccupations et oeuvreront à les réaliser au niveau du Conseil régional, du Conseil des districts et du Conseil national des régions et des districts...».

Plus loin, au centre de vote à l'école primaire Tarbia (Kairouan-Sud), sur les 6.529 électeurs, 300 on déjà voté avant 13h00.

Samir, 51 ans, cadre dans une banque, nous interpelle : «Je trouve primordial de venir voter car l'objectif de ces élections est de mettre en place les conseils locaux dont le rôle est de contribuer au développement des régions et des secteurs territoriaux». Notre interlocuteur exprime l'espoir que les élus locaux sauront donner un souffle nouveau à la politique centrée sur les besoins des citoyens.

Notons qu'au premier tour de ces élections, 77.585 électeurs, sur un total de 468.311, ont voté, soit un taux de participation de 16,5%.