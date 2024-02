Tunisie: Second tour des élections locales | Devoir accompli !

35% des votants sont des femmes, alors que 51% des électeurs sont âgés entre 36 et 60 ans @La Presse / Khoutheir Khanchouch

Selon l'instance électorale, 520.303 électeurs ont accompli leur devoir pour un taux de participation de 12,44%. Ainsi 35% des votants sont des femmes, alors que 51% des électeurs sont âgés entre 36 et 60 ans, toujours selon la même source.

Encore une fois, les Tunisiens ont pris la direction des urnes. Cette fois-ci pour élire leurs représentants aux conseils locaux, l'ultime étape dans un processus électoral visant à installer le Conseil national des régions et des districts, deuxième chambre du Parlement, créée par la Constitution de 2022.

En effet, le second tour des élections locales s'est tenu hier, dimanche 4 février. Il concerne 1.558 candidats au statut de membres à 224 conseils locaux. Des élections qui concernent également 4 millions 181 mille 871 électeurs qui ont été appelés aux urnes.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid a enregistré le taux de participation le plus important, estimé à 26%. Cependant, le gouvernorat de l'Ariana a enregistré le taux de participation le plus faible avec seulement 4%, suivi de Tunis, ayant enregistré un taux de 5%.

Les 2.034 centres de vote, soit 3.675 bureaux de vote, ont ouvert dès 8h du matin leurs portes dans des conditions normales pour recevoir les électeurs qui devaient élire 1858 candidats, répartis sur 779 circonscriptions électorales. En effet, lors d'un premier point de presse, Farouk Bouasker, président de l'Instance Supérieure indépendante des élections (Isie), a confirmé que tous les bureaux de vote et centres de vote dédiés aux élections du second tour des conseils locaux ont ouvert leurs portes à l'heure prévue, soulignant qu'aucun incident n'a eu lieu.

A 16h00, le taux de participation s'est établi à 10,27%, soit 429.478 électeurs, selon une déclaration du président de l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie), Farouk Bouasker, lors d'un point de presse tenu au Palais des sports d'El-Menzah.

A mi-journée, ce taux était estimé à 5,34%, soit 223.312 électeurs, alors qu'à 10h00, soit deux heures après l'ouverture des bureaux de vote, le taux de participation n'était que de 1,6%. «Nous nous attendions à ce que le taux de participation soit respectable lors de ce second tour», s'est contenté de dire Farouk Bouaskar.

Pour sa part, le porte-parole de l'Instance électorale, Tlili Mnasri, a indiqué que l'Isie s'attend à ce que le taux de participation au second tour des élections locales soit plus important en comparaison du premier tour, lequel n'a pas dépassé 11,84%. Et de faire part d'une grande affluence, notamment dans les régions intérieures.

En effet, l'affluence aux urnes a été nettement supérieure à celle du premier tour dans certaines circonscriptions électorales notamment dans les régions intérieures du pays, comme le confirme notre correspondant à Gafsa. La délégation d'el Guettar laisse admettre, par exemple, que l'affluence des électeurs est trois fois supérieure à celle du premier tour. En revanche, dans d'autres centres, notamment dans les quartiers huppés de la capitale comme à El-Menzah, le taux de participation était très faible, surtout aux premières heures du vote.

Infractions relevées

Les différentes composantes de la société civile ont pu, comme à chaque scrutin, observer le déroulement de l'opération électorale. Selon ces ONG, de nombreuses infractions ont été constatées par les observateurs déployés sur tout le territoire de la République. L'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections (Atide) a dénoncé dans ce sens plusieurs infractions liées notamment à la violation du silence électoral et à la présentation de pièces d'identité inadéquates.

La campagne électorale du second tour des élections s'est déroulée du 21 janvier un jour après la proclamation des résultats définitifs du 1er tour-au 2 février. Le silence électoral a démarré samedi à 00h et s'est poursuivi jusqu'à la clôture des centres de vote.

Ainsi 1.348 candidats, dont 128 candidates, ont remporté ces élections dès le premier tour. 70,8% des candidats vainqueurs sont âgés entre 36 et 60 ans, alors que seulement 10,3% sont âgés de plus de 60 ans.

Initialement, l'Isie avait annoncé un taux de participation de 11,66% avant de le revoir à la hausse à 11,84%. Un taux jugé «respectable» par l'instance électorale et expliqué par le président de la République comme une perte de confiance aux systèmes parlementaires observée chez les Tunisiens, selon ses dires.

Rappelons que les conseils régionaux (24) formeront le Conseil des districts (5 districts) pour procéder à l'élection de leurs représentants au sein du Conseil national des régions et des districts. Enfin, la nouvelle chambre parlementaire sera composée de trois représentants de chaque Conseil régional et un représentant de chaque Conseil des districts.

Les résultats préliminaires du second tour des élections locales seront annoncés au plus tard le 7 février. La proclamation des résultats définitifs et de la composition des 279 Conseils locaux aura lieu après l'expiration des délais de recours.