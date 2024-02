Tunisie: Second tour des élections locales | Gafsa et El Guettar - D'une faible affluence à l'effervescence

Un détour par la délégation d'El Guettar, laisse admettre que l'affluence des électeurs est trois fois supérieure à celle du premier tour @La Presse / Hafedh TRABELSI

Un dimanche printanier et un mercure clément, le second tour des élections des conseils locaux a marqué le weekend des Gafsiens. Les premières heures de la matinée ont laissé dégager l'empreinte de cet événement électoral sur l'air de la ville. Un feed back sur le premier tour du 24 décembre dernier fait état d'un écart palpable dans l'affluence des électeurs, surtout dans les zones reculées du gouvernorat. Pour la cartographie des élections de la 2e chambre parlementaire, le gouvernorat de Gafsa compte 90 centres, 32 circonscriptions électorales et 145 bureaux. Les prémices de l'adhésion des Gafsiens au dernier-né de la démocratie instaurée dans la nouvelle constitution du 25 juillet 2022 sont apparues dès les premières heures de ce tour. En comparaison du 1er tour, la croissance ne fait pas l'ombre d'un doute. Les citoyens se sont investis dans ce nouveau processus électoral, tout en étant convaincus que cette nouvelle institution parlementaire les implique partout où qu'ils se trouvent, pour transmettre leurs doléances aux centres de décision qui s'y rapprochent.

En attendant la proclamation des résultats du scrutin, prévue pour le 6 février prochain, il est à signaler que seule la délégation de Sidi Boubaker, à Gafsa nord, n'est pas concernée par ce 2e tour, vu que le tour précédent a déjà scellé le sort, en désignant le représentant de cette localité rurale.

Ce second tour des élections de la deuxième chambre parlementaire met en course 64 candidats, qui vont monter aux urnes et compléter par conséquent le paysage démocratique dans sa nouvelle configuration.

Un détour par la délégation d'El Guettar, laisse admettre que l'affluence des électeurs est trois fois supérieure à celle du premier tour, tel qu'il nous a été rapporté par un chef de bureau.

La preuve est que les habitants de cette localité ont fini par assimiler l'importance de trier leurs porte-voix, pour défendre leurs doléances. Dans la localité de Lortos, relevant de la délégation d'El Guettar, 975 électeurs répartis sur 8 bureaux de vote sont concernés, pour élire leurs représentants. Leurs doléances se concentrent sur l'eau potable et l'irrigation des cultures maraîchères. Pour certains électeurs apostrophés, une confiance inébranlable les emporte pour espérer voir leurs futurs représentants à la 2e Chambre défendre leurs revendications qui changeront à coup sûr leur quotidien.

L'affluence timide enregistrée lors du 1er tour a cédé la place à une effervescence notée surtout dans les zones reculées du gouvernorat.

La société régionale des transports s'est mise de la partie, en apportant un renfort dans leurs services, pour permettre aux électeurs dans les zones difficiles d'accès de pouvoir rallier les bureaux de vote avoisinants.

Une évolution de l'affluence est à noter, à mesure que le temps avançait, surtout dans les zones lointaines. C'est la preuve que la barre des espérances est élevée de la part des citoyens indépendamment de la tranche d'âge.

Du côté de la salle couverte omnisports de Gafsa, le centre de collecte des bulletins de vote, les préparatifs s'accéléraient à mesure que l'heure de fermeture des bureaux s'approchait.

Les différentes fractions de l'armée nationale et les forces de l'ordre sont comme toujours les véritables garants du succès de ces échéances électorales, demeurant les garde-fous du nouveau processus de la démocratie de la Tunisie du 25 juillet 2022.