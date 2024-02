Afrique: Demi-finales CAN 2023 - La RDC prête à affronter la Côte d'Ivoire

Boureau de l'Egypte et de la Guinée, respectivement en huitèmes et quarts de finale, la République démocratique du Congo (RDC) va affronter la Côte d'Ivoîre, vainqueur Mali au terme des quarts de finale époustouflants.

La dernière fois que la RDC disputait une demi-finale de CAN était en 2015, et curieusement, battue par la Côte d'Ivoire de Yaya Touré et de Gervinho 1-3. Les Léopards vont-ils prendre leur vengeance ? Le milieu de terrain Samy Moutoussamy est certain que ses coéquipiers et lui sont déterminés à tout donner sur le terrain et aller jusqu'au bout.

"Quel que soit l'adversaire, ça va être très difficile. Mais on est déjà en demi-finale, on va tout faire pour aller jusqu'au bout", a-t-il déclaré à la presse après le match, alors qu'il célébrait avec euphorie la qualification des Léopards en demi-finale après leur domination face au Sily national de la Guinée. "On est très fiers d'avoir mis des buts", a ajouté le joueur du FC Nantes.

Contre le Syli National, la RDC s'est guérie de son mal-être et les prochains adversaires sont avisés. "Avant, on avait beaucoup d'occasions sans marquer, ce soir on a marqué. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé depuis la phase des groupes et on est fier", s'est réjoui Moutoussamy. Les Léopards ont aligné quatre matches nuls, avant de gagner dans le temps réglementaire, face à la Guinée par 3 -1, avec les réalisations de Chancel Mbemba (27e min), Yoane Wissa (65e minute sur penalty) et Arthur Masuaku (82e minute sur balle arrêtée).